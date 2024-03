A l’occasion de la trêve internationale, Danilo Pereira a rejoint les rangs de la sélection portugaise. L’occasion pour le numéro 15 du PSG d’accorder un entretien au média local O’Jogo et évoquer différents sujets.

Ces dernières semaines, Danilo Pereira est propulsé au rang de titulaire et gagne en temps de jeu. En effet, avec les blessures de Milan Skriniar et Marquinhos, conjuguées au retour difficile à la compétition de Presnel Kimpembe, le Portugais s’installe avec Lucas Beraldo et Lucas Hernandez dans l’axe de la défense de Luis Enrique. Une importance dont il bénéficie également au sein du vestiaire de Roberto Martinez avec la sélection portugaise. Cependant, si le numéro 15 du PSG est milieu de terrain de formation, sa polyvalence lui permet de faire l’ascenseur jusqu’en défense centrale, et d’être à l’aise aux deux postes : « Aujourd’hui je n’ai plus l’impression qu’il existe un poste dans lequel je me sens plus à l’aise. Je m’améliore avec l’expérience et le temps de jeu. En ce moment je me sens très bien en tant que défenseur et je dois jouer au milieu, je suis également prêt. Et pour l’Euro, je jouerais où l’entraîneur a besoin que je joue. Notre sélectionneur me propose beaucoup sur la tactique. Je suis prêt pour les deux postes. C’est quelque chose qui ne me dérange pas, je suis préparé« , a déclaré Danilo Pereira dans les colonnes d’O’Jogo.

Un entretien au cours duquel Danilo Pereira a également été interrogé sur ses compatriotes au PSG et leur potentiel présence avec le Portugal pour l’Euro 2024 : « Vitinha, Nuno Mendes et Gonçalo Ramos à l’Euro ? Ils ont des valeurs et ils sont de bons travailleurs. Je pense qu’ils seront tous les trois à l’Euro si tout se passe bien. En ce moment, le Portugal est l’une des sélections les plus talentueuses au monde« , a-t-il rétorqué au sujet de ses coéquipiers en club et en sélection. Sur le plan individuel, Danilo Pereira peut se targuer d’un palmarès bien garni avec le PSG mais aussi avec sa sélection et sa victoire à l’Euro 2016. Cependant, le joueur de 32 ans garde des objectifs en tête : « Mes objectifs ? Il y a toujours des titres à gagner. Il me manque la Ligue des Champions, il me manque une Coupe du Monde avec le Portugal. J’aimerais vraiment revivre une conquête avec le Portugal lors de l’Euro« .