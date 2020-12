Titulaire en défense centrale en compagnie de Marquinhos et Presnel Kimpembe dans le 5-3-2 de Thomas Tuchel, Danilo Pereira a offert une belle prestation ce soir contre l’Istanbul BB. L’international portugais, au micro de PSG TV, est revenu sur la soirée de mardi marqué par les propos racistes du quatrième arbitre en direction de Pierre Achille Webo. “C’était étrange mardi, je pense que tout le monde a vu ce qu’il s’est passé à la télévision, et il y avait une situation particulière.” Danilo Pereira qui s’est ensuite penché sur la performance de son équipe ce soir. “Aujourd’hui, nous avons continué à jouer. Nous avons bien joué et contrôlé tout le match. Ces trois points sont importants car nous terminons premiers du groupe. C’était donc un bon match pour nous.“