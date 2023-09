Ce samedi, le PSG a concédé un match nul frustrant sur la pelouse de Clermont (0-0). Et Danilo Pereira a souligné le manque d’efficacité des Parisiens.

Avant son match de Ligue des champions face à Newcastle, Luis Enrique a décidé de faire tourner son effectif à certains postes, mais cela n’a pas payé face à Clermont (0-0) à l’occasion de la 7e journée de Ligue 1. Titulaire en charnière centrale, Danilo Pereira a souligné le manque d’efficacité des Rouge & Bleu face à un Mory Diaw en très grande forme dans ses buts, au micro de Prime Video.

Le match nul face à Clermont

« Oui, c’était un match fermé et tactique. On n’a pas marqué de but et ça complique un peu parce que l’équipe de Clermont était bien fermée derrière et agressive. On a manqué de finition. Quand on est comme ça, c’est difficile. »

Surpris par la résistance de Clermont ?

« Non, je ne suis pas surpris. En Ligue 1, c’est toujours comme ça. C’est à nous de débloquer le match. On ne l’a pas fait en première mi-temps et on a essayé en deuxième. On n’a pas été là dans la finition, c’est comme ça. »

Le discours du coach à la pause

« De jouer un peu plus vite, de chercher la profondeur et de tirer au but. Mais, le gardien était bien aussi. »