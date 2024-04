Danilo Pereira dithyrambique à l’égard de Luis Enrique

Pour le compte des quarts de finale de Ligue des Champions, le PSG reçoit le FC Barcelone ce mercredi (21h sur Canal +). A la veille du choc européen, la traditionnelle conférence de presse s’est tenue et c’est Danilo Pereira qui s’est présenté face aux journalistes.

La pression en Ligue des Champions

« Oui, la pression est un peu différente. Le coach nous transmet de la sérénité, du calme. C’est important pour les matchs comme ça, il faut être calme pour ce genre de matchs, faire ce qu’on doit faire et penser seulement au jeu ».

Le modèle Marquinhos

« Marquinhos, c’est un modèle pour tous les joueurs à Paris. C’est un capitaine qui cherche tous les jours à aider les autres et être prêt pour toutes les éventualités; Il est formidable, toujours performant ».

Le menace terroriste autour de la rencontre

« La sécurité est importante pas seulement pour les joueurs mais pour tout le monde, ceux qui aiment le sport. C’est important mais on doit se concentrer sur ce qu’on doit faire, jouer au foot. Il y a des gens qui s’occuperont de la sécurité ».

Au sujet de Gonçalo Ramos

« Je le sens confiant, en puissance. Il a besoin de confiance et avec l’enchaînement des matchs et des buts, il monte en puissance et ça se voit. Il donne tout, c’est important pour nous et c’est magnifique pour lui ».

Le PSG favori face au FC Barcelone ?

« En quart de finale de Ligue des Champions, il n’y a pas de favori. Le PSG et le Barça au niveau mondial sont deux équipes costaudes. Avec cinq Ligues des Champions, on pourrait dire que le Barça est favori. C’est éliminatoire, les favoris, ça ne compte pas. On le voit le jour du match ».

A propos de Luis Enrique

« Il donne la chance à tout le monde et ça rend les joueurs plus disponibles. Même quand les choses ne vont pas bien, on veut lever la tête et confirmer ».

La sérénité prônée par Danilo Pereira

« C’est un match difficile, qu’on doit gagner. On doit éliminer une grosse équipe mais on est tranquille. Il faut afficher de la sérénité, c’est comme ça qu’on fait des grandes choses ».

L’excitation avant le match

« Il y a beaucoup de matchs qu’on a joués, ça donne un peu d’excitation. C’est un match spécial entre deux clubs de niveau mondial. Personne ne veut perdre ce match, les joueurs comme les dirigeants. On veut la victoire pour faire plaisir aux supporteurs ».

La polyvalence de Marquinhos pour remplacer Hakimi suspendu ?

« Achraf est suspendu, c’est un joueur important pour nous, qui donne beaucoup de profondeur à notre côté droit. D’autres joueurs peuvent occuper cette position, comme Marquinhos, Warren aussi. Marquinhos n’a pas la même capacité de prendre la profondeur mais d’autres valeurs ».

Un plan anti Yamal ?

« On veut garder le ballon, le retirer au Barça. Un plan anti Yamal ? On se ne focalise jamais sur un seul joueur. C’est un joueur magnifique qui a la capacité à jouer un contre un« .

Ne pas trop parler, rester concentré

« Je préfère ne pas trop parler et me focaliser sur le match, la tactique et les choses que le coach nous demande de faire. Quand tu parles trop et que tu ne fais pas le taf pendant le match, ce n’est pas bien. Il faut se concentrer sur le match et ne pas parler ».