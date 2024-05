Ce mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot, RMC Sport 1), le PSG reçoit Dortmund en demi-finale retour. Le Parc des Princes, un atout pour le PSG dans sa quête de finale pour David Ginola.

C’est une première depuis 29 ans. Le PSG recevra – au Parc des Princes – pour la première fois depuis presque trois décennies une demi-finale de Ligue des champions avec du public. Battus à l’aller par le Borussia Dortmund, les joueurs du PSG pourront compter sur un Parc des Princes en fusion pour tenter de retourner la situation et se qualifier pour la deuxième finale de Champions League de son histoire. La dernière fois que le PSG a joué une demi-finale de C1 avec du public, c’était en 1995 contre l’AC Milan. David Ginola était sur le terrain. Dans une interview accordée au Parisien, la légende des Rouge & Bleu a expliqué s’attendre à une très grosse ambiance dans l’antre parisienne.

Qu’est-ce que cela représente de voir le PSG disputer une demi-finale de Ligue des champions au Parc, devant ses supporters ?

« C’est la position dans laquelle on aimerait voir le PSG chaque année. Je pense que c’est important de faire partie de ce top 4 européen quand on affirme ses prétentions et qu’on a les moyens financiers, techniques, physiques pour réussir son pari. On a été tellement déçus quand le PSG a été éliminé en 8es ou en quarts. On a remis tellement de choses en cause. Maintenant, tu es en demi-finale contre Dortmund. Cela a une valeur symbolique, déjà, pour commencer. Et puis, cela a une valeur intrinsèque au niveau individuel. C’est beau. Les joueurs prennent conscience qu’ils ont une belle opportunité de disputer la finale que nombre de footballeurs rêvent de jouer. »

Le PSG a encore toutes ses chances ?

« Bien sûr, il y a la place. La question c’est de savoir comment, mentalement, ils vont aborder cette rencontre. Physiquement, techniquement, tactiquement, ils sont prêts. Maintenant, il faut voir comment les joueurs vont s’inscrire dans ce collectif pour faire en sorte que cette soirée soit un succès, une belle fête pour le club et pour le football français. Je veux qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes et qu’à la fin du match, ils se disent en cas de défaite, qu’ils ont été éliminés par une équipe qui a été plus forte qu’eux sur deux matchs. Il ne faut surtout pas avoir de regrets… »

À quel point le Parc des Princes va-t-il être prépondérant dans ce match ?

« Tu joues une demi-finale retour à domicile pour te qualifier pour une finale à Wembley. Dire ça devrait suffire à transcender tout le monde. Le soutien du Parc lors du quart de finale aller contre le Barça m’a vraiment frappé. Pour moi, c’était presque une nouveauté de voir un public qui se sentait autant concerné que les joueurs par le résultat, par une façon de faire. J’ai trouvé que c’était vraiment le douzième homme que Paris mérite. »

Comment vit-on ce soutien indéfectible lorsqu’on est sur la pelouse du Parc ?

« Je pense que les joueurs vont pouvoir compter sur un super public. Ce soutien te motive. J’ai des souvenirs au Parc où le public, tu le sens. Tu ressens quand il te pousse. Tu as envie de bien faire pour le club, pour l’équipe, pour toi, mais pour lui aussi. Pour lui. (Il insiste). Quand tu es joueur, il n’y a rien de plus jouissif que de se retrouver dans une situation où tu vas faire se lever le public. C’est un moment exceptionnel, unique. Tu as 47 000 personnes qui sont là avec toi, qui vivent le moment avec toi, qui le kiffent en même temps que toi. Ce sont ces moments de partage qui font que le football est unique. »