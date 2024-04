Cet été, le PSG pourrait recruter au milieu de terrain. Plusieurs noms ont été avancés, dont celui de Bruno Guimaraes. Pour le Brésilien, il aura de la concurrence anglaise.

Bruno Guimares est un nom qui revient très souvent dans l’actualité du PSG. Lors du prochain mercato, le PSG voudra très certainement se renforcer au milieu. Pour cela, plusieurs noms ont été avancés, comme celui de l’ancien lyonnais. Selon les informations du Telegraph, le club de la capitale serait toujours séduit par le profil de l’actuel joueur de Newcastle, mais qu’il devra faire face à la concurrence de deux très gros clubs de Premier League.

Manchester City veut réunir Guimaraes et Paqueta

Le média britannique indique en effet que Manchester City et Arsenal aimeraient s’offrir les services de l’international brésilien. Le club mancunien pourrait avoir un avantage, selon le Telegraph. En effet, il compte recruter Lucas Paqueta pour pallier le probable départ de Bernardo Silva, pisté par le PSG. Paqueta et Guimaraes sont amis depuis leur passage à Lyon et ne seraient pas contre se retrouver de nouveau sous le même maillot en club. Pour s’attacher ses services, il faudra débourser minimum 116 millions d’euros, même si Newcastle espère le convaincre de rester, lui qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec les Magpies. Le joueur n’exclut aucune piste, mais aimerait tout de même jouer la Ligue des champions, ce que pour l’instant, il ne pourra pas faire avec Newcastle (sixième de Premier League).