Depuis plusieurs jours, le nom d’Eric Junior Dina Ebimbe était associé au Bayer Leverkusen. Le titi du PSG était même annoncé proche du club allemand. On parlait d’une prolongation de contrat – lui qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2023 – avant d’être prêté avec une option d’achat, aux alentours de 15 millions d’euros, au Bayer. Mais retournement de situation, le dossier a capoté. Ce samedi matin, on en sait un plus sur ce revirement.

En effet selon le spécialiste mercato, Santi Aouna, le PSG et Leverkusen auraient bel et bien trouvé un accord pour un pret avec une option d’achat à 9M€. Mais les négociations ont évolué lorsque Newcastle s’est positionné sur l’ancien parisien, Mitchel Bakker. En effet les Magpies proposeraient près de 20M€ pour le néerlandais. Suite à ça, les dirigeants Rouge & Bleu ont revu leurs exigences à la hausse et auraient finalement réclamé 15M€ à leurs homologues allemands…Un montant refusé !

À un peu plus de 48h de la fin du mercato, ce dossier semble être dans une impasse pour le PSG…