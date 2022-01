Le PSG est à 17 jours de disputer son huitième de finale aller de la Ligue des Champions face au Real Madrid, et il reste encore quelques interrogations en suspens. Quel onze alignera Mauricio Pochettino ? Quels sont les milieux de terrain qui seront alignés ? Neymar jouera-t-il cette rencontre ? Quel visage aura le Paris Saint-Germain ce soir-là ? Celui qui est plutôt moribond, ou celui des très grands soirs ? Ce sera au coach parisien de répondre à toutes ces problématiques, mais Lucien Favre ne se fait pas de soucis pour les Rouge & Bleu. Interrogé par le journal L’Équipe, l’ancien coach du Borussia Dortmund s’est exprimé sur la fameuse « MNM » et pense que celle-ci va pouvoir marcher en Ligue des Champions.

« Difficile de faire courir les stars comme au PSG ? Tu dois t’adapter à tes joueurs, et trouver la meilleure solution. Le boulot de l’entraîneur, c’est de trouver le meilleur système pour faire jouer ensemble Neymar, Messi et Mbappé.

Impossible de les convaincre par le management de courir tous les trois jours ? Ils essaient, mais on voit que… (il réfléchit) ce n’est pas toujours facile. Ils ont quand même prouvé contre City, en phase de groupes, qu’ils pouvaient le faire, et je pense que sur des grands matches, ils peuvent se mobiliser. Recommencer trois jours après, c’est plus incertain. Mais je pense que Mauricio Pochettino va encore améliorer l’équilibre de l’équipe. Je l’aime bien, il nous avait éliminés en Ligue des champions, avec Tottenham, Lloris avait été énorme au retour, on avait eu dix occasions, ils avaient souffert comme jamais, ils auraient pu en prendre quatre ou cinq, mais c’était beau. »