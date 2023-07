Débuts délicats sur le banc du PSG pour Luis Enrique

Le 5 juillet dernier, Luis Enrique était officiellement nommé entraîneur du PSG pour les deux prochaines saisons. Mais, avec en fond l’affaire Mbappé, l’entraîneur connaît des débuts délicats sur le banc parisien selon l’Equipe.

Luis Enrique est le nouvel entraîneur du PSG pour les deux prochaines saisons. Mais ses débuts au sein du club de la capitale sont assez mouvementés. Entre la liste des indésirables, les informations quotidiennes sur l’avenir de Kylian Mbappé et tant d’autres sujets, « on peut dire sans trop se tromper que l’ancien sélectionneur de l’Espagne ne s’attendait sûrement pas à des débuts comme ceux qu’il vit sur le banc du PSG« , lance l’Equipe. Le quotidien sportif indique que Luis Enrique est déjà pris au piège avec l’affaire Kylian Mbappé. « Plusieurs sources internes décrivent une ambiance pesante au Japon, même à plusieurs milliers de kilomètres de Paris. » L’Equipe explique que les dirigeants parisiens souhaitent préserver au maximum leur coach. Et pour cela, il ne s’exprimera pas avant la conférence de presse d’avant-match contre Lorient, la première rencontre officielle de la saison.

Le secteur de l’attaque en friche

« Luis Enrique sera inévitablement interrogé sur le sort de son attaquant et quoi qu’il dise, il risque d’être en porte à faux, vis-à-vis de sa direction et/ou de son vestiaire. En laissant passer près de trois semaines, le PSG peut espérer que, d’ici là, une solution aura été trouvée et que le traumatisme provoqué par l’affaire Mbappé se sera quelque peu atténué« , avance l’Equipe. L’absence de Kylian Mbappé pollue également sportivement le travail de l’entraîneur du PSG, avance le quotidien sportif. Ce n’est évidemment pas pareil de jouer avec ou sans Mbappé et ce n’est pas la même chose non plus de préparer tactiquement son équipe, sans savoir si l’on aura à disposition le meilleur joueur du monde. L’Equipe explique qu’il « n’est pas saugrenu d’imaginer que Luis Enrique préférerait avoir Mbappé dans son équipe. D’autant qu’en attendant de possibles renforts offensifs, ce secteur de jeu est en friche. » Marco Asensio et Carlos Soler sont des joueurs de compléments, alors qu’Hugo Ekitike ne semble pas entré dans les plans de Luis Enrique. « Ce ne sont pas les jeunes (Noha Lemina, Ilyes Housni, Ismaël Gharbi), malgré leur bonne volonté et leurs qualités, qui peuvent porter ce PSG« , conclut l’Equipe.