Entraîneur du PSG à compter de demain, Mauricio Pochettino va entrer en action dimanche sur les terrains du centre Ooredoo. Le technicien argentin, successeur de Thomas Tuchel, aura droit à son état de grâce. Il devra le prolonger et avoir humainement un lien fort avec les joueurs, à la Carlo Ancelotti. C’est le sentiment du journaliste de L’Equipe, Damien Degorre.

“Pochettino, oui j’y crois. J’espère juste qu’il ne va pas prendre des informations qu’auprès d’Unai Emery parce que ça va être compliqué pour lui… Je pense qu’il a effectivement l’expérience. Je ne sais pas si vous avez vu le documentaire sur Tottenham sur Amazon Prime. Le premier épisode est consacré au limogeage de Pochettino. On voit que des joueurs, et pas de moindres comme Harry Kane, qui sont affectés par son départ. Donc, on voit que c’est un coach qui marque ses joueurs. Humainement. Pour moi, il doit se rapprocher humainement de ce qu’était Carlo Ancelotti au PSG. Il était même adoré par des joueurs qu’il ne faisait pas jouer… Mamadou Sakho en avait une peu marre mais il n’arrivait pas à ne pas aimer Carlo Ancelotti. Il était malin avec les forts, il laissait les clés à Zlatan et à Thiago Motta, mais il savait aussi les encadrer. Quand Zlatan dépassait les bornes, il savait lui dire stop. Pochettino a cette humanité là tout en ayant une forme de rigueur dans le travail, dans son exigence. Tactiquement, je ne le connais pas assez pour savoir si c’est un monstre dans le domaine. Mais quand on arrive à mener Tottenham en finale de la Ligue des champions, on ne doit pas être totalement à la rue… Il doit reprendre des cours en accéléré pour réapprendre le français parce que ça fait un moment qu’il ne pratique pas. Mais ça peut revenir vite. Il a donc a peu près tout ce qu’il faut pour réussir au PSG. Et imprimer son style. Je pense qu’il y aura très vite un changement de méthode. Je pense qu’on ne verra pas Mbappé et Neymar se replier en même temps, mais on en verra au moins un sur deux“, a commenté Damien Degorre lors de l’EDS. “Ne vous inquiétez pas, dans deux ou trois semaines tous les joueurs vont trouver Pochettino génial. Je sais comment ça ce passe… Emery, Laurent Blanc… c’était génial ! Carlo Ancelotti c’était fabuleux ! […] Pochettino aura une semaine de travail, la deuxième de janvier, c’est la seule. […] Je pense qu’il aura un joker par rapport à la confrontation contre Barcelone. Mais s’il se fait sortir, à partir de la saison prochaine il aura une pression de maboul. Après avec Leonardo, ça se passera mieux que cela ne se passait avec Tuchel. Leo, dès le début, il n’en voulait pas de Tuchel. Il l’aurait sorti dès l’année dernière s’il avait pu.”