Si le premier PSG-OM de la saison a fini en combat de rue, celui de demain s’annonce tout aussi tendu. Le PSG doit gagner à Marseille et les Phocéens sont dans le collimateur de leurs supporters. Les animosités sont nombreuses, Paris est revanchard, Marseille sous tension. Verra-t-on du football dans un Vélodrome à huis clos ? Y aura-t-il un clash entre Alvaro Gonzalez et Neymar ? Le journaliste de L’Equipe Damien Degorre ne voit pas forcément un duel entre les deux meilleurs ennemis du monde. Mais à ses yeux Neymar sera au centre d’embrouilles, tout comme Leandro Paredes.

“La collision avec Neymar est inévitable. Pas forcément avec Alvaro. En Ligue 1, la collision avec Neymar est inévitable. Inévitable avec Leo Dubois, le latéral droit de Lorient, etc. parce que c’est en lui. Il ne peut pas s’empêcher de chambrer. Il a ça, il ne supporte pas de prendre des coups. Il faut bien reconnaitre qu’il en prend quelques uns. Et il peut vite sortir de son match quand il est comme ça. C’est dommage. Je ne vois pas le même Neymar en Ligue des champions. J’ai l’impression qu’il n’a pas le même respect de ses adversaires. Dimanche, je ne suis pas certain qu’il y aura un duel Neymar-Alvaro. Je pense qu’il y aura un duel entre Neymar et un Marseillais, le premier qui va le chauffer. Paredes viendra le défendre. Et puis ça va être un peu chaud, comme à l’aller entre le PSG et l’OM…”, a commenté Damien Degorre lors de l’EDS. “Heureusement qu’il n’y aura pas de public.”