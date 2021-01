Le prochain match du PSG, ce sera vendredi prochain, au Parc des Princes, avec la réception du Montpellier HSC d’Andy Delort. L’attaquant héraultais fait de cette rencontre à Paris, un rendez-vous sans pression. “Je vais être franc avec vous : jouer le PSG, c’est un match bonus. Si on fait quelque chose là-bas ça serait exceptionnel, on a rien à perdre, on va jouer les coups à fond”, a déclaré Andy Delort au micro de Téléfoot, le magazine de TF1. “Avec Neymar, on s’est charrié, ça m’a bien fait marrer ce qu’il a fait, on a rigolé sur le terrain aussi, aujourd’hui tout va bien entre nous.” On se souvient qu’entre Leandro Paredes, Neymar et Andy Delort, la température avait grimpé. Notamment, en ce qui concerne le Brésilien, dans les couloirs de la Mosson. Avant que le match suivant, au Parc des Princes, soit celui du chambrage.