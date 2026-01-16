Dembélé : « Je suis bien, à 100% pour la deuxième partie de saison »

Le PSG affrontait ce vendredi soir Lille lors de la 18e journée de Ligue 1. Les Parisiens se sont largement imposés grâce à un très grand Ousmane Dembélé.

Après sa défaite contre le Paris FC en seizièmes de finale de la Coupe de France, le PSG retrouvait le Parc des Princes avec la rencontre de la 18e journée de Ligue 1 contre Lille. Cette rencontre a été marquée par un grand Dembélé, auteur de deux buts exceptionnels. Au micro de beIN SPORTS 1, le numéro 10 du PSG est revenu sur son bijou de la soirée.

« Je me sens très bien »

« Mon deuxième but ? Je voulais tirer en une touche, mais je rate un peu le contrôle. Je vois le défenseur qui vient sur moi, donc j’essaye de me mettre sur mon pied gauche. Je vois le gardien qui a avancé, donc j’ai tenté et ça m’a réussi. Où, dans le classement de mes buts ? Je ne sais pas, il y en a quelques-uns qui sont beaux, mais celui-là, il est pas mal. Mes sensations ? Je me sens très bien après une première partie de saison où j’ai eu quelques blessures. Je pense que c’était un mal pour un bien pour moi. Je suis bien, à 100 %, pour la deuxième partie de saison. »