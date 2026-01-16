Ousmane Dembélé
Image : PSG.fr

Dembélé : « Je suis bien, à 100% pour la deuxième partie de saison »

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas16 janvier 2026

Le PSG affrontait ce vendredi soir Lille lors de la 18e journée de Ligue 1. Les Parisiens se sont largement imposés grâce à un très grand Ousmane Dembélé.

Après sa défaite contre le Paris FC en seizièmes de finale de la Coupe de France, le PSG retrouvait le Parc des Princes avec la rencontre de la 18e journée de Ligue 1 contre Lille. Cette rencontre a été marquée par un grand Dembélé, auteur de deux buts exceptionnels. Au micro de beIN SPORTS 1, le numéro 10 du PSG est revenu sur son bijou de la soirée. 

« Je me sens très bien »

« Mon deuxième but ? Je voulais tirer en une touche, mais je rate un peu le contrôle. Je vois le défenseur qui vient sur moi, donc j’essaye de me mettre sur mon pied gauche. Je vois le gardien qui a avancé, donc j’ai tenté et ça m’a réussi. Où, dans le classement de mes buts ? Je ne sais pas, il y en a quelques-uns qui sont beaux, mais celui-là, il est pas mal. Mes sensations ? Je me sens très bien après une première partie de saison où j’ai eu quelques blessures. Je pense que c’était un mal pour un bien pour moi. Je suis bien, à 100 %, pour la deuxième partie de saison. »

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas16 janvier 2026

Articles similaires

Luis Enrique

Enrique : « Ma 100e victoire ? J’en voudrais mille, il reste un très long chemin »

17 janvier 2026
Chevalier

Chevalier : « Dembélé ? Il n’est pas Ballon d’Or pour rien »

17 janvier 2026
Bruno Genesio

Bruno Genesio salue le « talent fou » d’Ousmane Dembélé

17 janvier 2026
Luis enrique c1

Enrique : « Dembélé ? C’est un but incroyable d’un joueur différent »

16 janvier 2026
Bouton retour en haut de la page