Dembélé, Mbappé, Beraldo…les chiffres après PSG / Nice

Éliminé lors des deux dernières éditions au stade des huitièmes de finale de la Coupe de France, le PSG est toujours en lice lors de cet exercice 2023-2024. Après avoir éliminé Brest en huitièmes de finale (3-1), le club de la capitale s’est défait de Nice en quarts de finale mercredi soir au Parc des Princes (3-1). Il retrouvera le Stade Rennais en demi-finale, toujours au Parc, le 3 avril prochain. Premier buteur de la rencontre, Kylian Mbappé a marqué à chaque tour lors de cette Coupe de France. Il égale Pedro Miguel Pauleta, qui avait marqué des 32es de finale aux quarts de finale en 2003-2004. Le numéro 7 du PSG est à une longueur du record parisien, Pablo Sarabia qui avait marqué des 32es aux demi-finales lors de l’édition 2019-2020.

Fabian Ruiz en forme

Cette Coupe de France 2023-2024 est prolifique pour le PSG, avec déjà 19 buts inscrits. C’est déjà plus que lors de leur dernière victoire dans la compétition (16 buts en 2020-2021), indique Michel Kollar, l’historien du PSG sur le site internet des Rouge & Bleu. « Cette saison, ils ont mené à chaque fois à la pause avec Kylian Mbappé comme 1er buteur de la rencontre. » Passeur décisif pour Fabian Ruiz, Ousmane Dembélé a délivré sa onzième offrande de la saison toutes compétitions confondues. C’est déjà mieux que sa dernière saison au FC Barcelone (9). Troisième buteur parisien du match, Lucas Beraldo a débloqué son compteur but avec le PSG. Il est le 18e buteur différent du club de la capitale cette saison, un record pour un club de Ligue 1. Enfin, Fabian Ruiz a été buteur et passeur décisif pour la deuxième fois en 63 matches avec le PSG après février 2023 à Montpellier en Ligue 1. L’Espagnol affiche également une belle forme, étant décisif 3 fois lors de ses 4 derniers matches toutes compétitions confondues (1 but, 2 passes décisives).