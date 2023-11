Dynamiteur de l’attaque parisienne, Ousmane Dembélé a enfin été libéré d’un poids en marquant son premier but au PSG.

Ousmane Dembélé s’est libéré aux meilleurs des moments. Dans une série de matches importante avant la trêve hivernale, le numéro 10 du PSG a livré une belle partition face à l’AS Monaco (5-2) vendredi. Buteur pour la première fois de la saison, l’international français est impliqué sur quatre buts de son équipe. Une belle semaine pour l’ailier de 26 ans qui avait profité de la victoire historique de l’équipe de France face à Gibraltar (14-0) pour marquer. Lors de ce rassemblement et avant sa performance face à l’ASM, Ousmane Dembélé était revenu sur sa forme actuelle et la prochaine échéance du PSG en Ligue des champions face à Newcastle, dans un entretien accordé à Téléfoot.

À voir aussi : « Je savais que ça allait arriver », Dembélé sur son but

Sa forme actuelle

« Ces dernières semaines, je suis content de mes prestations avec le Paris Saint-Germain. Je monte petit à petit en puissance et j’espère que je vais continuer comme ça. Mon but avec l’équipe de France ? C’était important mais comme je le dis souvent, je préfère faire de bons matches, même si je marque pas. Mais je suis content d’avoir marqué. J’essaye d’apporter beaucoup d’occasions, de faire des passes décisives ou bien de marquer des buts. Comme je l’ai dit, ces dernières semaines avec le PSG je suis content de mes prestations. J’essaye de continuer, même si je marque pas au moins faire une passe décisive. »

Le match face à Newcastle

« Ça va être important, on y pense énormément. On veut bien faire, surtout devant notre public. On va tout faire face à Newcastle pour avoir les trois points et penser au prochain match à Dortmund. Nous voulons terminer leader de ce groupe. »

Sa relation avec Mbappé

« Je suis content d’être dans le même club que lui. Il y a aussi Kolo et Lucas Hernandez, il n’y a pas mal de joueurs qui jouent en équipe de France, maintenant Warren aussi. Je suis content d’être avec eux en club. On essaye de donner le maximum pour que le PSG gagne énormément de trophées cette saison. »