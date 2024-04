Dembélé : « Tout le monde a été exceptionnel ce soir »

En quart de finale retour de Ligue des champions, le PSG a réussi à retourner la situation et se qualifier pour les demi-finales (1-4). Les Parisiens retrouvent le dernier carré trois ans après.

Battu à l’aller sur la pelouse du Parc des Princes (2-3), le PSG se déplaçait sur la pelouse de Montjuic avec la conviction de retourner la situation. Dans un début de match où il dominait, le club de la capitale a vu le FC Barcelone ouvrir le score contre le court du jeu. Après l’expulsion d’Araujo, le PSG a accéléré et réussi à égaliser par l’intermédiaire d’Ousmane Dembélé. Les Parisiens ont ensuite déroulé grâce à des buts de Vitinha et un doublé de Kylian Mbappé. Grâce à ce succès, les Parisiens retrouveront le Borussia Dortmund en demi-finale. Au micro de Canal Plus, Ousmane Dembélé, élu homme du match a savouré ce succès et cette qualification en demie.

« On savait que l’on allait répondre sur le terrain »

« Tout le monde y a cru même si à l’aller, on avait perdu 3-2. On n’a pas baissé les bras, on savait que l’on allait répondre sur le terrain et marquer des buts ici sur le terrain. Un grand travail de toute l’équipe. Toute la semaine, on a travaillé tactiquement avec le coach et sa tactique était parfaite. On l’a vu sur le match, même si on a pris le premier but, on ne s’est pas relâché et on a continué à y croire parce que quoi qu’il arrive, on devait gagner ce match. Même si on perdait 1-0, on devait revenir pour gagner ce match. On a fait un gros effort et tout le monde a été exceptionnel durant tout le match. On est qualifié, et j’ai vu que l’on va affronter le Borussia Dortmund, un autre de mes anciens clubs. »

« Je ne vais pas changer mon jeu pour des sifflets »

Le numéro 10 du PSG a ensuite évoqué son retour à Barcelone et l’accueil hostile des supporters catalans. « Je l’ai très bien vécu parce que je l’ai déjà vécu en 2021. Ce n’est pas quelque chose qui m’affecte sur mes performances. Je ne vais pas changer mon jeu pour des sifflets. Ce ne va pas changer. Je suis resté concentré, j’ai tout donné, marquer ici, obtenir un penalty. Je suis content de ma performance aujourd’hui. La demi-finale ? Ça représente une grande chose parce que la dernière fois que le PSG s’était qualifié en demi-finale, il a été en finale (éliminer par City, NDLR). On croise les doigts pour aller à Wembley. Il va falloir récupérer, on a Lyon dimanche. On pensera à Lyon avant de penser aux demi-finales. »