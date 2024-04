Demi-finale, Mbappé, 2024…les chiffres après PSG / Rennes

Hier soir, le PSG s’est imposé contre Rennes en demi-finale de Coupe de France et s’est qualifié pour la finale. Le PSG, un spécialiste du dernier carré de la doyenne des compétitions en France.

Trois ans après, le PSG va retrouver la finale de la Coupe de France grâce à sa victoire en demi-finale contre le Stade Rennais (1-0). Sur la pelouse du Parc des Princes, le club de la capitale disputait sa 22e demi-finale de Coupe de France. En 22 rencontres, il s’est qualifié à 20 reprises. Le PSG va devenir le club qui a joué le plus de finale, devançant Marseille (19). « Depuis la première saison du club en 1970/71, le PSG compte 11 finales de plus que toute autre équipe (9 pour l’OM) », indique le PSG sur son site internet.

Mbappé égale un record de Pablo Sarabia

En Coupe de France, le PSG affiche un ratio de 71% de victoires (183 victoires, 30 nuls et 42 défaites en 255 matches). Seul buteur de la rencontre, Kylian Mbappé a marqué à chacun des tours de Coupe de France lors de cette saison 2023-2024. Il égale le record de Pablo Sarabia, qui avait été effectué lors de l’exercice 2019-2020. S’il marque en finale, il réalisera une chose jamais faîte. Contre Rennes, il a marqué son huitième but lors de cette Coupe de France 2023-2024. Son record. « Seul François M’Pelé en 1974-75 a déjà fait au moins aussi bien sur un exercice pour le Paris SG (10 buts en 9 rencontres). » Enfin, le PSG est invaincu en 2024. Il reste sur 26 rencontres sans défaite (19 victoires, 7 nuls), égalant sa 2e plus longue série sur une même saison (26 aussi en juillet 1985-janvier 1986 – son record est à 37 en août 1993-avril 1994).