Cédés à la Roma cet été, le premier sous forme de transfert, le second en prêt, Leandro Paredes et Renato Sanches connaissent des débuts poussifs en terre transalpine.

Le PSG avait, comme mission principale cet été, de dégraisser assez largement son effectif. Ce qui a été chose faite. Il faut dire que les indésirables étaient nombreux au sein du loft rouge et bleu. Leandro Paredes et Renato Sanches en faisaient partie. Deux éléments qui ont plié bagages en direction de la même destination puisqu’ils évoluent sous le même maillot en 2023-2024, celui de la Roma. Pour boucler ce double coup, le club de la Louve s’est acquitté de 2,5 millions d’euros pour attirer le milieu argentin et d’un prêt avec option d’achat à hauteur de 15 millions d’euros pour l’ancien lillois.

Gazzetta : Des débuts compliqués pour le duo Paredes-Renato Sanches à la Roma. Le premier est "lent et sans idées" sur le terrain, le deuxième est déjà blessé 🗞️ pic.twitter.com/nJUdE3wdEs — GuillaumeMP (@Guillaumemp) September 4, 2023

Rien ne va pour Paredes et Sanches

Reste qu’ils semblent bel et bien poursuivre sur leur lancée parisienne. En effet, comme le stipule la Gazzetta dello Sport ce jour, les débuts sont hésitants pour Leandro Paredes et Renato Sanches. Ce samedi, la Roma a ainsi connu sa deuxième défaite de la saison en trois matches face au Milan AC (1-2). Titulaire dans l’entrejeu, Leandro Paredes n’a pas rendu une copie satisfaisante à en croire le journal aux papiers roses. Il est ainsi désigné comme lent et sans idées. Peu impactant en somme. Ce qui représente bien ses derniers mois en Rouge et Bleu. Le cas de Renato Sanches est quelque peu différent puisqu’il est sur le flanc. Touché à la cuisse, il n’en finit plus avec ses divers pépins physiques. Espérons pour eux, et pour le PSG qui devrait récupérer ce dernier s’il ne dispute pas suffisamment de rencontres, qu’ils parviendront à redresser la barre dans les semaines et mois à venir. La Roma pointe, elle, à une triste 18e position en cette entame de saison.