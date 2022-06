Alors que le PSG annonce son maillot domicile mi-mai d’habitude, au moment de la dernière journée de Ligue 1, celui de la saison 2022-2023 n’a pas encore été officialisé. La raison est simple, les Rouge & Bleu pourrait changer de sponsor. Encore sous contrat jusqu’au 30 juin, Accor ne devrait pas prolonger son partenariat pour apparaître sur les tuniques du club de la capitale. Qatar Airways devrait prendre place. Il faudra donc encore attendre quelques jours pour que le PSG dévoile son nouveau maillot. Des fuites ont déjà parsemé internet et Footy Headline, spécialiste dans le domaine du maillot de foot a publié des nouvelles photos ce samedi avec la version player des maillots.

Un des maillots de gardien sera vert

Footy Headlines a aussi dévoilé des images du maillot que devraient porter les gardiens du PSG. Ce dernier est basé sur le nouveau modèle des tuniques de gardien de Nike, et est similaire à celui du FC Barcelone. L’un des maillots que porteront Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas sera de couleur verte. Il y aura plusieurs verts dans ce maillot, alors que le short et les chaussettes seront de la même couleur. Footy Headlines fait savoir que les maillots domicile et gardien ne devraient plus tarder à être officialisés.

Image : Footy Headlines

Image : Footy Headlines