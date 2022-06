Dhorasoo : « On sait ce que Fofana peut apporter au PSG »

Depuis son arrivée dans un rôle de conseiller football, Luis Campos s’active pour renforcer l’effectif du PSG. En ce sens, le dirigeant portugais souhaite recruter quelques milieux de terrain. Si les dossiers Vitinha (FC Porto) et Renato Sanches (LOSC) sont en bonne voie selon certains médias, un autre nom est associé aux Rouge & Bleu. En effet, le joueur du RC Lens, Seko Fofana (27 ans) serait également sur la short-list de Luis Campos. Et selon L’Equipe, le club artésien serait prêt à laisser partir son capitaine pour une somme entre 30 et 40M€. Recruté en 2020 à l’Udinese, l’international ivoirien s’est imposé dans l’effectif de Franck Haise et a même été titulaire lors des 38 matches de Ligue 1 cette saison.

« Il faut le mettre dans les bonnes conditions »

Sur le plateau de L’Equipe de Greg, l’ancien Parisien, Vikash Dhorasoo, a donné son ressenti sur une possible arrivée de Seko Fofana au PSG. « On ne sait pas s’il s’adaptera au PSG, le niveau est au-dessus, il y a la pression du Parc aussi. Il y a aussi l’effectif et sa place dans le vestiaire. Mais on sait ce qu’il vaut et ce qu’il a fait avec Lens. Il est capable de marquer en fin de match, c’est-à-dire que sur la durée du match il est fort physiquement. Il aime aussi se défoncer pour ses coéquipiers. Il aime aussi courir et défendre vers son but, ce qu’on ne fait pas toujours au PSG. Evidemment, dans le système, il faudra du monde pour rester devant la défense parce que lui il va beaucoup bouger et faire des efforts. Tactiquement, il faut lui laisser la place, ce qui n’a pas été fait avec Wijnaldum où on l’a mis un peu n’importe où sans lui donner la possibilité de s’exprimer. Il n’a pas brillé mais Pochettino l’a mis sur le côté à plusieurs reprises ou derrière l’attaquant. On ne savait pas trop où il voulait le faire jouer. Lui (Seko Fofana), on sait ce qu’il peut apporter, donc il faut le mettre dans les bonnes conditions. »