La fin de saison approche et les images des futurs maillots du PSG commencent à sortir. Après le domicile et l’extérieur, c’est la troisième tunique qui se dévoile.

Comme chaque année, les maillots que porteront les joueurs du PSG lors de la saison 2024-2025 sont très attendus par les supporters du club de la capitale. Depuis plusieurs semaines, voire des mois, des images des tuniques domicile et extérieur sont leakées. Pour le maillot qui sera essentiellement porté au Parc des Princes, il y a retour du design Hechter, tant réclamé par les supporters des Rouge & Bleu. Pour l’extérieur, Nike et le PSG se sont inspirés des tuniques des années 1990 avec un maillot blanc et une tour Eiffel de couleur rouge et bleu qui traverse le maillot.

A voir aussi : Marquinhos : « Une soirée de rêve pour moi »

Du noir et du rose

Ce dimanche, Footy Headlines, site spécialisé sur les maillots, a dévoilé quelques images du futur troisième maillot du PSG pour la saison 2024-2025. Ce dernier devrait être de couleur rose avec une fine bande noire au milieu de la tunique. Cette dernière abordera le logo Jump Man de la marque Jordan Brand, partenaire du PSG depuis plusieurs années. Ce logo et celui du champion de France seront noirs avec des nuances de rose. Pour vous faire un avis, quelques images ci-dessous.