Des supporters anglais agressés avant PSG / Newcastle

Ce soir (21 heures, Canal Plus Foot, RMC Sport 1), le PSG reçoit Newcastle en Ligue des Champions. Des supporters anglais ont été agressés hier soir à Paris.

Le PSG reçoit – au Parc des Princes – Newcastle ce soir lors de la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Les Parisiens se doivent de l’emporter afin de se rapprocher d’une qualification en huitièmes de finale. Le club de la capitale pourrait être qualifié dès ce soir s’il l’emporte et que l’AC Milan n’arrive pas à s’imposer contre le Borussia Dortmund. Pour ce match importantantissime, les Rouge & Bleu pourront compter sur un Parc des Princes en fusion. Côté Anglais, 2000 supporters sont attendus dans le parcage visiteur. À la veille de cette rencontre, des échauffourées ont éclaté entre les supporters des deux équipes.

A voir aussi : Luis Enrique : « On va jouer comme une finale » à propos de PSG / Newcastle

Des supporters de Newcastle pris à partie

Sur les réseaux sociaux, des vidéos montre que des vidéos de supporters des Magpies pris à partie dans un bar par plusieurs hommes vêtus de noir et présentés comme des supporters du PSG. Ces derniers jettent des tables, des chaises et même un fumigène dans l’entrée de l’établissement. Selon le Daily Mail, d’autres vidéos montrent des fans de Newcastle tenter d’empêcher les Parisiens de prendre le bar d’assaut. Le groupe de supporters Newcastle United Supporters’ Club a appelé les visiteurs à la plus grande vigilance face à ce qui ressemblait à une expédition punitive, indique la publication anglophone. Les médias anglais indiquent que les autorités craignaient des affrontements et tensions entre les deux camps. Il avait été demandé aux bars recevant les supporters de Newcastle de fermer plus tôt afin de réduire ces risques. Cette saison, un fan anglais a été poignardé par des ultras à Milan à la veille du match entre les deux équipes. Les supporters du PSG avaient également été agressés à Milan, alors que des tensions étaient survenues lors du cortège des fans parisiens préalable au match aller entre Newcastle et le PSG, rappellent le Parisien et RMC Sport.