Absent face aux Pays-Bas, Ousmane Dembélé est également incertain pour le match amical opposant la France à l’Ecosse mardi soir. La faute à une gêne musculaire à la cuisse.

Sûre de sa force, l’Équipe de France a su glaner un succès précieux du côté des Pays-Bas. Une victoire validée ce vendredi soir et qui acte surtout d’ores et déjà la présence des Bleus lors du prochain Euro qui se déroulera en Allemagne. Et face aux Néerlandais, Ousmane Dembélé a dû faire l’impasse tandis que Kylian Mbappé a, lui, inscrit un retentissant doublé. Deux joueurs du PSG sur lesquels Didier Deschamps s’est exprimé au micro de Téléfoot ce jour.

🔴🗣️ Didier Deschamps sur l’état de santé d’Ousmane Dembele : "Il avait un ressenti musculaire… L’avant veille et la veille (du match) où il a arrêté l’entraînement. À voir sur la séance d’aujourd’hui et demain pour qu’il puisse être disponible pour mardi" 🤕🇫🇷



En effet, invité à délivrer quelques indications sur les deux joueurs parisiens par l’émission dominicale, le sélectionneur tricolore est resté flou concernant l’ancien barcelonais, tout en précisant que son capitaine devrait pouvoir enchaîner sans problème. « Mbappé ? Il est censé pouvoir enchaîner. Dembélé ? Il avait un ressenti musculaire l’avant veille et la veille du match. À voir sur les séances d’aujourd’hui et de demain pour qu’il puisse être disponible pour mardi. »