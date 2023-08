Deschamps évoque l’été singulier vécu par Mbappé

Kylian Mbappé a encore fait l’actualité quasiment quotidiennement cet été. Et il risque de le faire encore lors de ces prochains jours. Didier Deschamps, son sélectionneur a été questionné sur le numéro 7 du PSG.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a vampirisé l’actualité mercato du PSG depuis presque trois mois. Chaque jour ou presque, une information sortait à son égard. Refusant de prolonger mais souhaitant respecter sa dernière année de contrat avec Paris, il avait été placé avec les indésirables durant le début de la préparation, n’étant pas convié au stage au Japon et en Corée du Sud. Après des discussions qui ont apaisé les tensions, il a réintégré le groupe et a participé – et marqué – lors du match contre Toulouse la semaine dernière (1-1). Dans une interview accordée à l‘Equipe, Didier Deschamps, son sélectionneur en équipe de France, a été questionné sur l’été singulier qu’a vécu le numéro 7 du PSG.

« La situation était compliquée, elle s’est normalisée »

« La situation était compliquée, elle s’est normalisée. Tant mieux. Tout le monde est gagnant. J’ai échangé avec lui. C’est très bien pour l’équipe de France bien évidemment, mais aussi pour le club et pour lui. Craint de ne pas pouvoir l’utiliser en septembre ? Il serait venu avec nous, c’est une certitude. Même sans avoir joué au mois d’août ? On aurait fait en sorte de trouver des solutions. Cela n’aurait pas remplacé la compétition, mais on aurait fait en sorte de compenser au maximum. Kylian aurait été avec nous. » Le sélectionneur explique n’avoir pas incité le meilleur buteur de l’histoire du PSG à renouer les contacts avec son club ou le pousser à rejouer. « Non, je ne me mêle pas de ça. Ce n’est pas mon rôle. J’échange avec lui, comme avec d’autres joueurs, mais c’est leur carrière. Je ne suis pas un conseiller. Tout au plus je leur donne un avis s’ils me le demandent. J’ai eu des discussions, mais peu importe la situation, je fais en sorte de tout comprendre. C’est sûr que ne pas jouer… Pour lui, ça n’a pas de prix, de jouer. Mais être en pleine possession de ses moyens sans pouvoir jouer avec son club, cela aurait été impossible.«

« Le fait de pouvoir se côtoyer au quotidien, ça ne peut être que positif »

Didier Deschamps a aussi été interrogé sur l’importance pour les Bleus d’avoir la possibilité de voir Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et peut-être Randal Kolo Muani jouer ensemble toutes les semaines. « Le fait de pouvoir se côtoyer au quotidien, ça ne peut être que positif. S’ils ont un vécu en club, tant mieux. Ça ne veut pas dire qu’ils vont jouer systématiquement mais rien ne remplace le vécu. Ce n’est pas un critère de sélection, mais c’est un plus. Le premier critère, c’est la performance par rapport à la concurrence. Mais qu’ils puissent peaufiner des automatismes, c’est un plus. »

Le sélectionneur tricolore a aussi été questionné sur la possibilité de voir l’attaquant du PSG jouer l’Euro et les Jeux Olympiques l’été prochain. « Ce n’est pas moi qui vais décider. J’ai bien conscience que les JO sont un événement majeur avec des enjeux au-delà du cadre sportif. Mais l’Euro reste très important. C’est une date FIFA où les joueurs sont à disposition. Ensuite se posera la question des JO, qui ne sont pas sur des dates FIFA. Les derniers qui auront le pouvoir de décision, ce sont les présidents de clubs.[…]Je souhaite que Thierry Henry ait la meilleure équipe de France possible. Mais c’est fantasmer de dire qui ira ou qui n’ira pas, aujourd’hui.«