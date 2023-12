Deschamps ne veut pas parler de Mbappé-dépendance

Kylian Mbappé porte le PSG et l’équipe de France ces derniers mois. Beaucoup parlent d’une Mbappé dépendance pour les deux équipes. Un sentiment que retorque son sélectionneur, Didier Deschamps.

Avec les retraites internationales de Raphaël Varane et Hugo Lloris, Didier Deschamps a décidé de confier le brassard de capitaine à Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG a pris se rôle à cœur et il fait l’unanimité auprès de ses coéquipiers. Sur le terrain, il répond aussi avec six buts et six passes décisives en cinq rencontres avec les Bleus depuis le début de la saison. Pour plusieurs observateurs, que ce soit au PSG ou en équipe de France, il y a une Mbappé-dépendance. Pour Didier Deschamps, ce n’est pas du tout le cas en équipe de France.

« Kylian est hors norme »

« Quand une équipe a la chance d’avoir un joueur hors norme, ce qui est notre cas, il me semble normal de compter sur lui, non ? C’est valable pour nous et pour toutes les autres équipes. Kylian est hors norme. À tel point qu’il a été avancé que notre efficacité offensive reposait sur ses seules épaules, explique Didier Deschamps dans une interview accordée au Parisien. Si Kylian est très efficace, ça ne nous a pas empêchés d’avoir différents buteurs. Même en oubliant Gibraltar (14-0), il y a eu Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Kingsley Coman, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Aurélien Tchouaméni, Randal Kolo Muani. On a pourtant le sentiment qu’on ne retient que les buts du Parisien. Ce n’est pas frustrant ? Non. La question c’est quoi ? L’équipe de France est-elle plus forte avec Kylian Mbappé ? Oui, comme l’Argentine l’est avec Messi et le Portugal avec Ronaldo. Ces joueurs hors norme subliment leur équipe. C’est comme ça depuis que le football existe. Après, Kylian s’inscrit dans un collectif et sait très bien qu’il a besoin des autres. Le choix de lui confier le brassard ? Je suis ravi de ce choix, je savais que tout se passerait bien. Kylian assume totalement cette fonction sur le terrain et en dehors. Elle ne lui pèse pas, elle le responsabilise. Il a pris son rôle à cœur, il défend bien ses joueurs, sait faire le lien entre les plus jeunes et les anciens. »

« Warren allait venir tôt ou tard »

Lors du dernier rassemblement de l’équipe de France, le sélectionneur des Bleus a offert sa première convocation et sa première sélection à Warren Zaïre-Emery en équipe de France A. Il a expliqué son choix. « Je n’ai jamais tenu compte de la date de naissance. Je sélectionne ceux que je pense être les meilleurs. Warren allait venir tôt ou tard. J’aurais pu le prendre déjà en octobre. Il a cette capacité à enchaîner les matches de haut niveau tout en étant performant avec le PSG. Il a cette précocité, ce quelque chose en plus : la maturité. Et ça, ça ne s’achète pas au supermarché. Ce n’est pas une question d’âge. On l’a ou pas.«