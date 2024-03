L’Équipe de France a fait face à une Allemagne très solide à Lyon (0-2). Après cette défaite, Didier Deschamps est critiqué par la presse. C’est aussi le cas de plusieurs cadres des Bleus. À commencer par Kylian Mbappé, nommé capitaine depuis la retraite internationale de Raphael Varane. Critiqué pour son manque de leadership sur le terrain, Mbappé s’est fait défendre par le sélectionneur de l’Équipe de France en conférence de presse.

« S’il y a à montrer la voie, c’est par ce qu’il fait sur le terrain«

«Si vous attendez de Kylian qu’il hurle sur tout le monde, ce n’est pas Kylian. Il est devenu capitaine, certes. S’il y a à montrer la voie, c’est par ce qu’il fait sur le terrain, même s’il est amené à s’exprimer. Un match n’enlève pas tout ce qui a été fait avant. Ça remet un peu en éveil. Ce n’est pas une question de leadership. Quand on est moins bien, ce n’est pas parler pour haranguer les autres. C’est plus le fait de se parler entre les lignes pour corriger des positionnements. Ça, on doit être capable de le faire plus. C’est naturel pour certains joueurs, pour d’autres ça l’est moins. Il faut parler, ça permet de corriger.»

