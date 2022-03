Deux absents à l’entraînement du Real à cinq jours du PSG

Dans cinq jours, le Real Madrid et le PSG s’affronteront sur la pelouse de Santiago Bernabeu dans le cadre du huitième de finale retour. Comme pour les Rouge & Bleu, les Madrilènes ont quelques incertitudes dans leur effectif. Deux joueurs étaient absents de l’entraînement du jour côté Real.

Comme le rapporte le compte twitter spécialiste du Real Madrid – Madrid Xtra – Toni Kroos et Federico Valverde n’étaient pas présents lors de la séance d’entraînement. La Cadena Cope donne des précisions sur l’absence de l’Uruguayen. Ce dernier à la grippe et est forfait pour le match de demain contre la Real Sociedad. Mais il devrait pouvoir tenir sa place contre le PSG. David Alaba, victime d’une petite contracture il y a quelques jours, s’entraînait lui avec ses coéquipiers. Pour rappel, le milieu de terrain allemand souffre de douleurs aux ischio-jambiers et est incertain pour le match contre le PSG.

