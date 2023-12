En huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le PSG affrontera la Real Sociedad. La manche aller pourrait se jouer sans plusieurs joueurs des deux côtés.

Après avoir obtenu sa qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions sur la pelouse du Borussia Dortmund (1-1), le PSG connaît son adversaire pour ce stade de la compétition, la Real Sociedad. Ce sera une première pour le club de la capitale, qui n’a jamais affronté le club espagnol dans son histoire. Le match aller se jouera au Parc des Princes le mercredi 14 février (21 heures), alors que les Parisiens se déplaceront au Pays Basque le 5 mars. Pour la manche aller, le PSG et la Real pourraient voir certains de leurs joueurs manquer à l’appel.

Cinq joueurs possiblement absents

En effet, Achraf Hakimi devrait participer à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui aura lieu en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février. Si jamais le Maroc du numéro 2 du PSG atteint la finale de la compétition, il ne pourrait pas être présent trois jours plus tard sur la pelouse du Parc des Princes pour y défier la Real Sociedad. Ce pourrait également être le cas de Lee Kang-in. Le numéro 19 parisien va participer à la Coupe d’Asie au Qatar (12 janvier-10 février). Comme pour Achraf Hakimi, si la Corée du Sud atteint la finale, l’ancien de Majorque ne pourra pas tenir sa place lors de ce huitième de finale aller de la Ligue des champions. Du côté de la Real Sociedad, trois joueurs pourraient être concernés, Kubo avec le Japon, Hamari Traoré avec le Mali et Umar Sadiq avec le Nigéria.