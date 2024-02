Deux titis du PSG vont signer un contrat stagiaire

Le PSG possède l’un des meilleurs centres de formation de France. Le club de la capitale a offert un contrat stagiaire à deux de ses titis qui jouent avec l’équipe U19 parisienne.

Le PSG souhaite conserver ses meilleurs jeunes joueurs du centre de formation. Le club de la capitale souhaite offrir un premier contrat professionnel à Ethan Mbappé et Senny Mayulu, qui ont fait leur début en professionnel cette saison, mais il compte aussi sécuriser certains de ses titis en leur offrant un premier contrat stagiaire. Selon les informations du Parisien et de Loïc Tanzi, le club de la capitale aurait obtenu un accord avec Bilal Laurendon (18 ans) et Yanis Khafi (17 ans) pour un contrat stagiaire de deux ans, soit jusqu’en juin 2026.

D’autres signatures à venir

Le premier cité, réalise de bonnes prestations dans les buts de l’équipe U19 du PSG entraînée par Zoumana Camara. Il est même apparu dans le groupe professionnel pour la rencontre contre le FC Nantes en Ligue 1 (2-1) – au Parc des Princes – le 9 décembre dernier. Khafi a lui participé à deux rencontres de Youth League cette saison et a plusieurs fois porté le brassard de capitaine chez les U17 du PSG. Le Parisien conclut en expliquant que « comme chaque année, le club parisien va procéder à un premier écrémage qui va aboutir à des départs dans les semaines à venir pour ceux sur lesquels il ne compte plus. » D’autres joueurs ont aussi reçu des propositions pour un contrat stagiaire ou premier contrat professionnel.