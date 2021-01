Ángel Di María et Lionel Messi ont plusieurs points en commun. Ils sont internationaux argentins, pensent à leur fin de carrière alors que leur contrat s’achève en juin. Si le Fideo souhaite resigner pour deux saisons au PSG, la Pulga est donnée partante de Barcelone, après avoir demandé l’été dernier à quitter son club de toujours. Et le PSG pourrait être son point de destination.

Invité de l’émission “Sportia” de TyC Sports, Ángel Di María a été interrogé sur la possibilité de jouer à Paris avec Lionel Messi. “J’ai toujours eu envie de jouer avec lui en club, je n’en profite pas assez en sélection”, a expliqué le joueur sous contrat avec le PSG. “Ma femme m’a dit : “Si Leo arrive à venir, on reste et tu lui fais du asado”. Je ne te raconte pas… Mais ce serait génial, je ne pourrais pas en demander plus en matière de football.” Or Ángel Di María (32 ans) veut profiter du football qui lui reste à jouer : “Je veux en profiter sereinement. J’ai joué avec Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé. Si je joue avec Leo je pourrai ensuite prendre ma retraite tranquillement. Mais là je suis concentré sur ce qu’on peut réaliser cette année. Il y a un nouveau staff. J’ai ça en tête. Je n’ai plus le stress de mes 25 ans. Je suis serein et je profite de chaque jour. Je vais bien, je suis très content du nouveau staff, les choses ont commencé à s’améliorer, nous avons commencé à gagner. Nous sommes premiers du championnat, en attendant la Champions League. Nous avions besoin de changement. Avec l’arrivée de Pochettino, les choses se sont améliorées. Nous travaillons beaucoup. Les entraîneurs ont de très bonnes vibrations. les entraînements sont excellents. Nous sommes tous heureux. Les bonnes vibrations sont vraiment perceptibles.”