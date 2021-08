Après une saison à 34 matches (4 buts) lors de la saison 2018-2019, Moussa Diaby a quitté le PSG – son club formateur – pour le Bayer Leverkusen afin de jouer plus régulièrement. Un pari réussi pour le milieu offensif (22 ans) qui est un cadre de l’équipe allemande (85 matches, 20 buts). Le titi parisien a expliqué que son départ pour la Bundesliga n’était pas une régression par rapport à ses ambitions. “Cela ne m’empêche pas d’être ambitieux. Mon objectif, c’est de jouer la Ligue des champions tous les ans, assure Diaby dans une interview accordée à l’Equipe. Ce n’est pas acquis à Leverkusen mais on doit viser cela. Les matches à pression, ça me donne une motivation en plus pour montrer de quoi je suis capable et, ensuite, voir plus grand. Mais si je dois gagner des titres, ce serait une belle récompense.“

Moussa Diaby qui est revenu sur son départ du PSG. “Je suis sorti de ma zone de confort en quittant Paris. Mais c’était une façon de prendre des responsabilités, d’assumer. Je me suis vite senti important dans le projet du club. La Bundesliga laisse beaucoup sa chance à la jeunesse, on veut inscrire les joueurs dans la durée, on les laisse s’exprimer. En Allemagne, on trouve ce qu’on est venu chercher : du temps de jeu, de la confiance.“