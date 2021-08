Pablo Sarabia de retour à l’entraînement (LP)

Victime d’une petite alerte à un adducteur, Pablo Sarabia – qui pourrait encore quitter le PSG en cette fin de mercato – avait dû déclarer forfait pour le match du week-end dernier contre Brest (2-4). Comme le rapporte le Parisien ce soir, l’Espagnol (29 ans) a repris le chemin de l’entraînement et postule pour une place dans le groupe pour le déplacement à Reims dimanche soir (20h45, Prime Video). Lionel Messi, après son week-end à Barcelone, a aussi participé normalement à l’entraînement. On se rapproche de plus en plus des premières minutes de la Pulga sous le maillot du PSG.

Neymar et Leandro Paredes, qui n’ont pas joué depuis la finale de la Copa America le 11 juillet dernier, devraient également être du voyage à Reims assure le quotidien Francilien. En ce qui concerne Sergio Ramos (mollet), Colin Dagba (cheville) et Alexandre Letellier (ischio-jambiers), ils sont forfaits pour Reims. Comme Juan Bernat, ils devraient faire leur retour à l’issue de la trêve internationale.