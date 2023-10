Didier Deschamps dithyrambique envers Kylian Mbappé

Hier soir, l’équipe de France affrontait l’Écosse en match amical. De nouveau titulaire, Kylian Mbappé, l’attaquant du PSG, a encore brillé avec un but et une passe décisive. Son sélectionneur, Didier Deschamps, a salué cette nouvelle belle performance.

Kylian Mbappé est arrivé au rassemblement de l’équipe de France avec une disette de quatre matches sans marquer avec le PSG. L’attaquant semblait aussi moins en forme sur le terrain, son manque de préparation cet été et sa blessure à la cheville contre Marseille (4-0) pouvant expliquer cela. Mais lors des deux matches des Bleus contre les Pays-Bas (1-2), comptant pour les qualifications à l’Euro 2024, et l’amical contre l’Écosse, il a fortement brillé avec un doublé contre les Néerlandais, qui a permis à la France de se qualifier pour l’Euro, et un but et une passe décisive contre les Écossais hier (4-1).

« Il a été rayonnant à l’image de l’équipe de France sur ces deux matches »

À l’issue de la rencontre, en conférence de presse, Didier Deschamps a salué la belle trêve internationale réalisée par Kylian Mbappé. « Il est très impliqué. Vous étiez inquiet, pas moi. Il s’est comporté comme un vrai capitaine sur le terrain et en dehors. Il a fait beaucoup d’efforts, notamment défensifs. Il a besoin de cette liberté que je lui donne. Il a été rayonnant à l’image de l’équipe de France sur ces deux matches », félicite le sélectionneur français dans des propos relayés par Le Parisien. Didier Deschamps a également évoqué la concurrence au poste de défenseur central, qui concerne Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe, quand il sera de retour sur les terrains. « J’ai toujours eu des casse-têtes. Il y a de la concurrence. Je ne vais pas me plaindre de ça. Ils le savent. Ils se rendent compte, ils n’ont pas besoin de vous lire pour le savoir. Quand ils ont du temps de jeu, ils ont intérêt à être performants pour la suite.«