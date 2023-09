Didier Deschamps donne des nouvelles de Kylian Mbappé

Pressenti titulaire, Kylian Mbappé est finalement resté sur le banc contre l’Allemagne hier soir. De la précaution pour l’attaquant du PSG, a indiqué Didier Deschamps en conférence de presse.

Après sa victoire contre l’Irlande (2-0), la France affrontait l’Allemagne, dans le cadre d’un match amical, hier soir à Dortmund (2-1). Annoncé titulaire pour cette rencontre, Kylian Mbappé a finalement commencé la rencontre sur le banc. Le numéro 7 du PSG n’a pas participé à la défaite de son équipe. Plus tôt dans la soirée de mardi, on expliquait que l’attaquant avait fait savoir au staff de l’équipe de France qu’il ressentait une gêne au genou. Avec le calendrier infernal qui l’attend avec le PSG, notamment le Classico, et le début de la phase de poules de la Ligue des Champions, il a été décidé de ne pas le titulariser contre les Allemands. À l’issue de la rencontre, Didier Deschamps a donné plus de précision sur l’état de santé de son capitaine.

A voir aussi : PSG-Dortmund pour débuter la phase de groupes de Ligue des champions

« Ce n’est pas grave, mais c’est un problème qui le gêne et avec des risques aussi »

« Kylian a un souci au tendon rotulien à la suite de l’entraînement d’hier. Ce n’est pas grave, mais c’est un problème qui le gêne et avec des risques aussi. Donc s’il ne débute pas, ce n’est pas le faire rentrer qui va améliorer sa situation« , a-t-il expliqué au micro de la Chaîne l’Equipe. Il a aussi été questionné sur la mauvaise performance de Randal Kolo Muani, le nouvel attaquant du PSG, contre l’Allemagne. « Kolo Muani est en reprise de compétition, ça fait plus de quinze jours sans match, il n’est pas au top de sa forme. Même si on veut gagner tous les matches, une grande partie des joueurs a besoin d’avoir du temps de jeu par rapport à nos échéances, avec les exigences qui restent les mêmes.«