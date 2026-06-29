Pour la Coupe du monde, Didier Deschamps a convoqué cinq joueurs du PSG. Le sélectionneur des Bleus a évoqué la « concurrence » entre Désiré Doué et Bradley Barcola.

Depuis le début de la Coupe du monde, Didier Deschamps a décidé de faire évoluer l’équipe de France avec quatre joueurs offensifs. Trois joueurs sont pratiquement assurés d’être titulaires : Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et Michael Olise. La dernière place se joue entre Désiré Doué et Bradley Barcola. Le numéro 14 du PSG a été titulaire deux fois et le numéro 29 parisien une fois. Demain soir (23 heures, M6, beIN SPORTS 1), la France affronte la Suède en seizièmes de finale.

« Il n’y a pas de problème pour les associer aux autres offensifs »

Contre les Suédois, Didier Deschamps pourrait aligner Bradley Barcola, selon les dernières indiscrétions. Présent en conférence de presse de veille de match, le sélectionneur des Bleus a évoqué la « concurrence » entre les deux joueurs du PSG. « Les profils de joueurs amènent à avoir de la dangerosité dans des domaines différents. L’équilibre, il n’y a pas de problème pour les associer aux autres offensifs. Cela dépend aussi des circonstances de match. Barcola n’a pas toujours bien commencé ou n’est pas toujours bien rentré mais là il est bien. Il y en a un qui commencera mais il y aura toujours la réflexion à chaque match. Je veux que celui qui commence soit bon et celui qui rentre aussi. »