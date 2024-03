A l’occasion du début du rassemblement de l’Equipe de France, le sélectionneur a tenu sa traditionnelle conférence de presse. L’occasion pour Didier Deschamps d’évoquer l’état de santé des uns et des autres, et notamment ceux d’Ousmane Dembélé et Lucas Hernandez.

Pour le premier jour de rassemblement à Clairefontaine, pas moins de cinq joueurs du PSG sont mobilisés avec l’Equipe de France en ce mois de mars. Parmi eux, Lucas Hernandez et Ousmane Dembélé sont arrivés avec des points d’interrogations autour de leur état de santé. La conférence de presse de ce lundi a donc été l’occasion pour Didier Deschamps de faire le point sur le sujet. Le sélectionneur des Bleus s’est montré rassurant concernant le défenseur polyvalent du Paris Saint-Germain : « Son état physique ne semble pas poser de problèmes aujourd’hui« . Cependant, si Ousmane Dembélé n’a pas pris part à la large victoire (2-6) du PSG face au MHSC, son état de santé reste à surveiller : « Ousmane Dembélé, ce n’est pas un problème physique. Il suivra un traitement pour ses soucis à l’oreille, c’est à suivre« , a rétorqué le sélectionneur des Bleus. En effet, si les premiers échos avançaient un tympan percé pour le numéro 10 du PSG, les premiers examens effectués affirment qu’il n’en est rien, et qu’Ousmane Dembélé devrait tenir sa place dans le groupe France, c’est en tous cas ce qu’affirment nos confrères d’RMC Sport.

Ousmane Dembele & Lucas Hernandez sont bien présents au rassemblement des Bleus 📍🇫🇷 pic.twitter.com/80YOS2HvQA — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 18, 2024 X : @CanalSupporters

Outre Ousmane Dembélé et Lucas Hernandez, le sélectionneur a également été interrogé sur un autre joueur du Paris Saint-Germain : Kylian Mbappé. Le numéro 7 Rouge & Bleu a été sujet d’interrogation concernant son temps de jeu et la gestion de celui-ci : « C’est valable pour Kylian et pour tous les autres, la notion de fraîcheur est importante. Ils arriveront tous avec un était de fatigue différent. Hier il a joué tout le match. Ce n’est pas ma décision, c’est celle de Luis Enrique, avec des matchs tous les trois jours. Entre trop jouer et ne pas jouer, avec les matchs qui s’enchaînent, la fatigue s’accumule. Même si c’est Kylian, il rentre dans cette réflexion« . Avec deux matchs amicaux au programme (Allemagne le 23/03 puis Chili le 26/03) le temps de jeu de Kylian Mbappé pourrait donc être géré par Didier Deschamps à l’occasion de cette trêve internationale, ainsi permettre au champion du monde 2018 de retrouver le Campus PSG plus ou moins frais à l’approche de grandes échéances pour le Paris Saint-Germain.