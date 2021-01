Après le fiasco Mediapro, où atterriront les droits TV (jusqu’à 2024) de 80% de la Ligue 1 et de la Ligue 2 ? La Ligue de Football Professionnel (LFP) qui a vu s’évaporer les 830M€ par an promis par l’agence audiovisuelle doit se trouver un nouveau diffuseur, et au plus vite. La chaîne Téléfoot continue d’émettre en attendant la bascule. La LFP a permis à Canal Plus de co-diffuser le Trophée des champions PSG-OM mercredi prochain, alors que M6 était candidat pour une retransmission en clair. Faut-il le voir comme une main tendue de la LFP au diffuseur historique de la Ligue 1 qui paie déjà 330M€ par an ?

Pas forcément, explique le journal L’Equipe. L’enjeu étant de taille puisqu’il engage le football français pour plus de trois saisons, le président de la LFP, Vincent Labrune, veut surtout bien faire, sans se presser. “De toute façon, Canal Plus, annoncé comme le suppléant désigné, ne montre pas d’empressement à prendre le relais”, explique le quotidien sportif. Seule l’affiche du dimanche soir est réellement convoitée par Canal Plus qui l’estime à 100M€/an. La chaîne cryptée “aimerait que son partenaire beIN Sports récupère le reste et mette un peu la main à la poche (près de 100M€). L’offre orale de Canal Plus était de 590M€, plus 100M€ de variable en fonction du nombre d’abonnés gagnés. Mais pour l’instant, il ne semble pas vouloir mettre une telle somme tout seul et fait donc appel à beIN Sports, qui se montre toujours réticent.” Il va donc encore falloir du temps aux différents acteurs pour s’accorder. Le OM-PSG programmé le 7 février, affiche des affiches, pourrait être le match de la bascule. “Selon certaines sources, Canal Plus et son actionnaire Vincent Bolloré feraient traîner les choses afin d’obtenir de l’État des compensations dans d’autres domaines (baisse de la TVA et de sa contribution au financement du cinéma français)”, ajoute le journal sportif. Le feuilleton se poursuit.