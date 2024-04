Ce mercredi soir (21h10 sur France 3 et beIN SPORTS 1), le PSG joue une place en finale de Coupe de France face au Stade Rennais.

Dans ce sprint final haletant, le PSG dispute ce mercredi soir une demi-finale de Coupe de France face au Stade Rennais au Parc des Princes. Pour espérer affronter l’Olympique Lyonnais le 25 mai prochain, Luis Enrique a décidé d’aligner une équipe intéressante sur le papier avec les retours de Marquinhos (une première depuis le 17 février) et Nuno Mendes dans le onze de départ.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

2′ En ce début de match, on peut remarquer le positionnement en faux numéro 9 de Dembélé, Mbappé sur l’aile gauche et Lee à droite.

3′ Première situation pour les Rouge & Bleu, mais la frappe de Lee dans la surface est dégagée par la défense bretonne.

4′ Bon début de match du PSG, qui met du mouvement avec un pressing haut.

8′ Première frappe de Rennes sans danger pour les Parisiens. La tentative lointaine de Désiré Doué n’est pas cadrée.

10′ Le PSG continue de faire circuler le ballon face bloc très bas des Rennais.

11′ Après un une-deux avec Ruiz, Nuno Mendes croise trop sa frappe.

12′ MBAPPE TOUCHE LA BARRE !!! Sur un contre-éclair, Dembélé sert en profondeur Mbappé. Le Français se présente face à Mandanda et le gardien rennais détourne la tentative du Parisien sur sa transversale.

12′ Dans la foulée, sur une contre-attaque rennaise, Donnarumma sort une belle parade sur une frappe de Kalimuendo, qui s’est joué trop facilement de Lucas Hernandez.

18′ Le PSG continue de faire tourner le ballon pour trouver la faille dans le double mur du SRFC.

25′ Belle défense de Zaïre-Emery sur Désiré Doué.

25′ Petit exploit individuel de Dembélé qui élimine plusieurs Rennais dans un petit périmètre, mais son tir passe au-dessus. Dommage !

32′ Si le PSG a la possession du ballon, il manque du monde dans la surface pour concrétiser cette domination.

Feuille de match – Paris Saint-Germain / Stade Rennais

Demi-finale de Coupe de France – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21h10 – Diffuseurs : France 3 et BeIN Sports 1 – Arbitre : Ruddy Buquet – Arbitres assistants : Julien Pacelli et Cédric Favre – Quatrième arbitre : Willy Delajod – VAR : Nicolas Rainville et Bruno Coué