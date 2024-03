Ce mercredi soir (21h10 sur France 3 et beIN SPORTS 1), le PSG accueille, au Parc des Princes, l’OGC Nice dans le cadre des quarts de finale de Coupe de France.

Vainqueur de sa dernière Coupe de France en 2021, le PSG aura à coeur de glaner une nouvelle fois ce trophée trois ans après sa dernière victoire. Mais avant cela, le club de la capitale doit venir à bout de l’OGC Nice, dans le cadre des quarts de finale de la compétition. Une rencontre qui s’annonce donc importante dans cette seconde partie de saison des Rouge & Bleu. Pour cette rencontre, Luis Enrique a décidé d’aligner sa meilleure équipe avec les retours de Gianluigi Donnarumma, Vitinha, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé dans le onze de départ. Petite surprise avec la titularisation de Warren Zaïre-Emery au poste de latéral gauche.

Le résumé du match

Le PSG a parfaitement débuté ce quart de finale de Coupe de France avec une grosse pression. Gonçalo Ramos est le premier à se montrer dangereux avec deux belles situations (3′, 5′). En grande forme en ce début de rencontre, les Parisiens ont rapidement concrétisé leur domination. Après un très beau une-deux avec Fabian Ruiz, Kylian Mbappé a trompé Marcin Bulka d’une frappe sous les jambes du portier niçois (1-0, 14′). Par la suite, les joueurs de Luis Enrique ont poussé pour marquer rapidement le deuxième but mais Gonçalo Ramos a manqué une grosse occasion après une belle remontée de balle de Warren Zaïre-Emery et un centre précis au second poteau (23′). Kylian Mbappé a ensuite vu sa frappe toucher le poteau de Marcin Bulka (25′) et Ousmane Dembélé n’a pas réussi à cadrer sa tentative à l’entrée de la surface (31′). Mais les Rouge & Bleu ont fini par faire le break. Après un gros pressing dans les pieds de l’ancien portier parisien, Ousmane Dembélé a servi Fabian Ruiz, qui a conclu dans le but vide (2-0, 33′). Une ultra-domination parisienne logiquement récompensée. Mais, les Niçois ont réussi à installer le doute dans la tête des joueurs du PSG. Contre le court du jeu, Gaëtan Laborde a réduit l’écart après un gros travail individuel de Jérémie Boga (1-2, 37′). Avec ce but marqué, les Aiglons ont mieux fini cette première période mais Gianluigi Donnarumma (43′) et Nuno Mendes (45’+1) sont restés vigilants sur les offensives niçoises. Le PSG a regagné les vestiaires avec ce court avantage (2-1) après une grosse domination pendant une demi-heure.

Le fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

3′ Très grosse entame du PSG. Gonçalo Ramos a déjà un bon ballon dans la surface mais l’arrière-garde niçoise défend bien.

4′ Premier corner pour le PSG après un bon débordement de Dembélé sur son côté droit.

5′ Première occasion pour le PSG. Après une nouvelle accélération dévastatrice de Dembélé, le Français sert Ruiz en retrait. Le tir manqué de l’Espagnol profite à Ramos mais sa tête passe juste à côté des cages de Bulka.

13′ Les Niçois commencent peu à peu à rentrer dans le match à l’image des accélérations de Boga sur l’aile gauche.

14′ BUTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE MBAPPE (1-0). Après une récupération haute de Zaïre-Emery, Lee centre et la défense niçoise se dégage mal. Le ballon revient sur Mbappé et après un une-deux magnifique avec Ruiz, le numéro 7 glisse le ballon sous les jambes de Bulka.

18′ Très belle défense de Beraldo pour stopper Guessand.

23′ Les Parisiens récupèrent très rapidement les ballons et empêchent les Niçois de construire leurs actions.

23′ LE PSG PROCHE DU DEUXIEME BUT !!! Sur une remontée de balle de Zaïre-Emery, le Titi sert parfaitement Gonçalo Ramos au second poteau, mais le Portugais manque sa frappe devant les cages de Bulka.

25′ LE POTEAU DE MBAPPE. Sur un excellent service de Ruiz, Mbappé contrôle et voit sa frappe déviée par Todibo toucher le poteau de Bulka, battu sur le coup.

31′ La frappe de Dembélé passe juste à côté de la cage de Bulka. Le PSG pousse pour faire le break.

33′ BUTTTTTTTTT POUR LE PSG DE RUIZ (2-0). Après une grosse pression de Dembélé sur Bulka, le portier niçois est surpris. Le Français récupère le ballon et sert Ruiz qui marque dans le but vide.

35′ Timide réaction niçoise avec une tête de Laborde qui passe au-dessus.

37′ Réduction de l’écart de Nice (2-1). Après une grosse accélération de Boga qui passe en revue quatre Parisiens, le ballon revient avec réussite sur Laborde. L’attaquant niçois trompe d’une belle frappe Donnarumma.

42′ Les Niçois finissent mieux ce premier acte.

43′ Belle intervention de Donnarumma qui repousse un corner niçois.

45′ Trois minutes de temps additionnel.

45’+1 Belle défense de Nuno Mendes pour dégager en corner un centre au second poteau.

45’+3 C’est la pause au Parc des Princes avec un avantage pour le PSG (2-1). Après une énorme domination parisienne concrétisée par des réalisations de Mbappé et Ruiz, les Parisiens ont ensuite subi après la réduction de l’écart de Laborde.

46′ La seconde période débute. Aucun changement des deux côtés.

47′ Belle intervention de Donnarumma face à Boga.

49′ Après une belle remise de Ruiz en talonnade, Mbappé réalise une grosse accélération pour éliminer Sanson et Dante. Todibo revient bien pour contrer la frappe de l’international français.

51′ Trouver par un ballon en hauteur de Mbappé, Nuno Mendes tente un geste acrobatique pour remettre le ballon dans l’axe mais ça manque de précision.

52′ En renard des surfaces, Gonçalo Ramos était proche de profiter d’une erreur de Todibo et Dante. Le ballon est finalement capté par Bulka.

55′ NICE PROCHE DE L’EGALISATION. Lotomba profite d’une action confuse pour tenter d’égaliser mais Donnarumma s’interpose du pied.

59′ Nouvelle accélération dévastatrice de Mbappé. Le Français obtient un corner.

60′ BUTTTTTTTTT POUR LE PSG DE BERALDO (3-1). Après un corner tiré à deux, Vitinha centre au second poteau. Beraldo, seul, conclut de la tête, après un ballon prolongé de la tête par Dante.

63′ DOMMAGE !! Vitinha mène une contre-attaque mais sa passe pour Lee sur le côté droit n’était sûrement pas la meilleure solution.

64′ LE POTEAU POUR LE PSG. Sur coup franc, Lee tente sa chance mais Bulka détourne la tentative sur sa transversale.

67′ Le jeu est arrêté depuis quelques minutes. Après son arrêt, Bulka a été percuté par Rosario au niveau de la tête. L’ancien Parisien saigne du nez.

70′ Malgré son nez en sang, Bulka va continuer. Le jeu reprend.

72′ La frappe lointaine de Dembélé est détournée par Bulka des deux poings. Mbappé récupère ensuite le ballon et tente une frappe enroulée mais ça passe au-dessus.

74′ Premier changement au PSG. Gonçalo Ramos cède sa place à Bradley Barcola. Mbappé prend l’axe de l’attaque.

75′ Grosse accélération de Nuno Mendes qui percute balle au pied. Le Portugais sert Mbappé qui était proche de reprendre le ballon, finalement capté par Bulka.

75′ Cette fois-ci c’est Barcola qui est lancé à pleine vitesse dans la profondeur, mais Lotomba réalise un beau tacle glissé sur le ballon.

80′ Grosse semelle de Bard sur le pied de Lucas Hernandez. Pas de carton jaune pour le Niçois…

82′ Double changement au PSG. Buteur, Beraldo cède sa place à Danilo Pereira. De son côté, Ugarte remplace Ruiz.

90′ Dix minutes de temps additionnel !!!

90’+3 Après un gros travail de Zaïre-Emery, Barcola est lancé dans la profondeur sur son aile gauche. Le numéro 29 repique et se met en position de frappe mais Bulka détourne la tentative de l’international Espoir français.

Feuille de match PSG / OGC Nice

Quarts de finale de Coupe de France – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21h10 – Diffuseurs : France 3 et beIN SPORTS 1 – Arbitre principal : François Letexier – Arbitres assistants : Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni – Quatrième arbitre : Eric Wattellier – VAR : Benoit Millot et Dominique Julien – Buts : Mbappé (14′), Ruiz (33′), Laborde (37′), Beraldo (60′).