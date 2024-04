Direct CS (Ligue des champions) : PSG / Barcelone

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1), le PSG voudra prendre une option face au FC Barcelone en quarts de finale aller de Ligue des champions avant le match retour le 16 avril.

Au Parc des Princes ce mercredi soir, le PSG aura à coeur d’offrir un beau spectacle à ses supporters, qui assiste pour la première fois à un quart de finale de Ligue des champions depuis 2016. Et pour cette rencontre face au FC Barcelone, Luis Enrique a comme souvent réservé des surprises dans son onze de départ avec les titularisations de Lee Kang-In et Marco Asensio.

Feuille de match PSG / FC Barcelone

Quarts de finale aller de Ligue des champions – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseurs : Canal Plus et RMC Sport – Arbitre principal : Anthony Taylor – Arbitres assistants : Gary Beswick et Adam Nunn – Quatrième arbitre : Robert Jones – VAR : Stuart Attwell et David Coote