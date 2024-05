Ce mardi soir (21h sur Canal Plus Foot et RMC Sport 1), le PSG devra renverser la situation face au Borussia Dortmund dans cette demi-finale retour de Ligue des champions.

Battu 1-0 au Signal Iduna Park il y a une semaine, le PSG voudra marquer l’histoire récente du club face au Borussia Dortmund. Pour cela, les Rouge & Bleu devront renverser le BVB dans un Parc des Princes incandescent. Et pour cette rencontre capitale, Luis Enrique a réservé une surprise avec la titularisation de Gonçalo Ramos à la pointe de l’attaque. Concernant la défense, Lucas Beraldo va compenser l’absence de Lucas Hernandez.

Le résumé du match

Voulant profiter de la très belle ambiance du Parc des Princes, les Parisiens ont mis le pied sur le ballon en ce début de rencontre. Les premières situations sont à mettre à l’actif de Gonçalo Ramos, mais sans danger pour Gregor Kobel (4′, 14′). Et peu à peu, le BVB a réussi à profiter de quelques espaces pour se montrer dangereux avec notamment un Niclas Füllkrug performant dans son rôle de pivot. La première action franche des Rouge & Bleu est intervenue à la demi-heure de jeu. Sur un décalage de Warren Zaïre-Emery à droite de la surface, Ousmane Dembélé a armé une frappe puissante qui n’a pas trouvé le cadre (30′). Et alors que les Parisiens avaient la possession du ballon, le BVB s’est finalement procuré la meilleure occasion du match. Sur un contre, Karim Adeyemi s’est présenté face à Gianluigi Donnarumma, qui a réalisé une parade déterminante (36′). Sans folie dans le jeu, le PSG a déçu dans le premier acte avec ce score nul et vierge (0-0).

Fil du match

Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce live commenté de la demi-finale retour de Ligue des champions. Les Parisiens devront renverser un BVB vainqueur 1-0 à l’aller.

Toutes les tribunes du Parc mettent déjà une ambiance de feu alors que les joueurs sont à l’échauffement.

À un quart d’heure du coup d’envoi, les Parisiens rentrent aux vestiaires après leur échauffement.

Les joueurs entrent sur la pelouse. L’hymne de la Ligue des champions retentit !!!!!

0′ – Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!!

4′ – Première situation pour le PSG. Après un échange avec Dembélé sur le côté droit, Hakimi centre en direction de Ramos. Le Portugais arrive à toucher le ballon du bout du pied mais c’est capté par Kobel.

6′ – Premier corner pour le PSG obtenu par Dembélé. Aucun Parisien n’est à la réception du centre. Dans la foulée, Mbappé peut profiter d’une mauvaise relance de la défense du BVB mais sa frappe manque de puissance et est captée par Kobel.

8′ – Très bel effort défensif de Ramos qui exerce un gros pressing sur le porteur du ballon.

9′ – Le pressing du PSG est très bon en ce début de match.

12′ – Premier corner pour Dortmund après un tir contré d’Adeyemi. C’est repoussé de la tête par Marquinhos.

13 ‘ – Dans la foulée du corner du BVB, Ramos se procure une nouvelle situation avec un bel enchaînement d’attaquant mais ce n’est pas cadrée.

14′ – Belle interception de Ruiz pour couper une passe en profondeur en direction de Fullkrug.

15′ – Nouvelle belle interception de Ruiz, cette fois-ci dans les pieds de Ryerson.

17′ – Belle défense de Nuno Mendes qui ne se fait pas prendre dans les dribbles de Sancho.

19′ – Trouvé sur une longue touche, Fullkrug conserve la balle et sert Sabitzer. La frappe de l’Autrichien n’est pas cadrée.

22′ – Ça manque de précision dans les dernières passes côté parisiens pour le moment.

25′ – Belle intervention défensive de Beraldo pour couper un centre de Sancho.

27′ – Après une belle action construite, Vitinha tente sa chance de loin mais ce n’est pas cadrée.

28′ – Il manque un peu de folie dans le jeu parisien après une demi-heure de jeu.

30 ‘ – La voilà la première action franche du PSG dans ce match. Après une belle construction de jeu, Zaïre-Emery décale Dembélé sur la droite. La frappe forte du Français n’est pas cadrée.

35 ‘ – Sur un centre de Ruiz, Mbappé est trouvé en retrait et s’apprête à armer sa frappe mais Hummels réalise un tacle salvateur.

36′ – OUI DONNARUMMA. Sur l’action qui suit, le BVB part en contre-attaque avec Adeyemi. L’Allemand frappe mais le portier parisien réalise une très belle parade.

42′ – Pas attaqué, Vitinha tente sa chance de loin, sans danger pour Kobel.

45′ – Après une récupération haute de Vitinha, Mbappé est trouvé sur la droite de la surface. Le Français sert en retrait Ruiz dont la frappe est détournée en corner. Ce dernier ne donne rien.

45′ – Une minute de temps additionnel.

45’+1 – C’est la pause au Parc des Princes avec ce score nul et vierge (0-0). Les Parisiens manquent de folie dans leur jeu. En face, le BVB joue simple et arrive à profiter de quelques espaces pour rester dangereux.

46′ – La seconde période débute. Aucun changement des deux côtés.

47′ – Premier corner pour le PSG après un centre détourné d’Hakimi. Après l’avoir joué à deux, Mbappé centre. Le ballon retombe sur Zaire-Emery au second poteau et le Titi touche le poteau !!!!

49′ – Très belle défense de Marquinhos face à Adeyemi. En revanche le Brésilien manque sa passe en retrait pour Donnarmma et ça donne un corner.

50′ – BUT POUR DORMUND (0-1). Sur le corner, Hummels prend le ballon de la tête au second poteau et trompe Donnarumma.

54′ – Mbappé revient défendre et concède le corner. Ce dernier ne donne rien.

55′ – Changement à Dortmund. Adeyemi cède sa place à Reus.

60′ – Trouvé au point de penalty par Vitinha, Ramos ne cadre pas sa frappe.

61′ – Nouveau poteau pour le PSG !!!!! La frappe lointaine de Nuno Mendes fracasse le poteau de Kobel.

62′ – Trouvé sur le côté gauche, Nuno Mendes centre vers Ramos, mais ce n’est pas encore cadrée.

63′ – Double changement au PSG. Asensio et Barcola prennent la place de Ruiz et Ramos.

64′ – Carton jaune pour Sabitzer après une faute d’antijeu sur Barcola.

65′ – Hummels se fait prendre dans un crochet de Dembélé et commet la faute juste devant la surface de réparation. L’Allemand prend un carton jaune.

66′ – Le coup franc tiré par Asensio ne donne rien.

67′ Changement défensif à Dortmund. Sancho laisse sa place à Süle.

75′ Carton jaune pour Dembélé après une faute sur Schlotterbeck.

76′ Zaire-Emery cède sa place à Lee.

77′ Hummels voit son but être refusé pour une position de hors-jeu. Une nouvelle fois, le PSG manque de sérénité sur corner.

Feuille de match PSG / Borussia Dortmund

Demi-finale retour Ligue des champions – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseurs : Canal Plus Foot & RMC Sport 1 – Arbitre principal : Daniele Orsato – Arbitres assistants : Davide Massa et Alessandro Giallatini – Quatrième arbitre : Espen Eskas – VAR : Massimiliano Irrati et Paolo Valeri – But : Hummels (50′) – Carton : Sabitzer (64′), Hummels (65′), Dembélé (75′)