Ce mardi soir (21h sur Canal Plus Foot et RMC Sport 1), le PSG affronte la Real Sociedad, au Stade Anota, dans le cadre du huitième de finale retour de la Ligue des champions.

Après trois semaines d’attente, le PSG aura une belle occasion d’accéder aux quarts de finale de Ligue des champions. Pour cela, les joueurs de Luis Enrique devront valider leur victoire 2-0 du match aller face à une formation basque en grande difficulté ces dernières semaines. Mais, les hommes d’Imanol Alguacil croient en l’exploit. De son côté, le coach parisien a réservé une surprise dans son onze de départ avec la titularisation de Nuno Mendes et une charnière centrale composée de Lucas Hernandez et Lucas Beraldo. En face, les Basques peuvent compter sur leur capitaine, Mikel Oyarzabal, absent lors du match aller.

Le résumé du match

Très sérieux dès le début de la rencontre, le PSG a exercé un excellent contre-pressing pour étouffer les relances basques. Et rapidement, les Rouge & Bleu se sont procurés une très belle situation. Sur un centre de Kylian Mbappé, Bradley Barcola a vu son tir être détourné par Alex Remiro (9′). Mais ce n’était que partie remise pour le club parisien. Lancé par Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé a réalisé plusieurs feintes sur Igor Zubeldia et s’est ouvert un angle de tir pour tromper Alex Remiro d’une frappe enroulée surprenante (0-1, 15′). Par la suite, les Parisiens ont continué à gêner les Basques grâce à un excellent contre-pressing et Kylian Mbappé était proche d’un doublé. Mais cette fois-ci, le portier espagnol a détourné la tentative du capitaine parisien du pied (29′). Malgré un temps faible en fin de première période, les joueurs de Luis Enrique ont parfaitement contenu les offensives basques avec notamment un Lucas Beraldo excellent dans ses interventions défensives. Le seul danger est venu d’une frappe de Takefusa Kubo qui a fui le cadre de Gianluigi Donnarumma (45′). Seule ombre au tableau dans ce premier acte, le carton jaune reçu par Achraf Hakimi pour une semelle sur Javi Galan. Le Marocain sera donc suspendu pour le quart de finale aller de la Ligue des champions.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par la Real Sociedad. Bon match à tous !!!!

1′ À noter que Mbappé évolue sur le côté gauche, Barcola à droite et Dembélé dans l’axe en ce début de rencontre.

5′ La première frappe du match vient de Mbappé. Après un échange avec Ruiz sur le côté gauche, le capitaine du soir tente une frappe en première intention à l’entrée de la surface, mais ça passe au-dessus.

7′ Corner pour le RSO après une tête mal dégagée par Nuno Mendes. Sur le corner, Le Normand est trouvé de la tête mais sans danger pour Donnarumma qui capte le ballon.

9′ Première grosse situation pour le PSG. Après une belle passe d’Hakimi pour Ruiz au milieu de terrain, l’Espagnol sert Mbappé sur le côté gauche. Le numéro 7 percute balle au pied, rentre dans la surface et centre en direction de Barcola, mais Remiro s’interpose bien sur sa ligne.

13′ Ousmane Dembélé occupe un rôle d’électron libre en ce début de rencontre et n’hésite pas à descendre pour proposer des solutions.

14′ Après une excellente sortie balle du PSG, Zaïre-Emery remonte tout le terrain jusqu’à la surface adverse sans être attaqué. Le Titi tente finalement sa chance mais ça manque de puissance.

15′ BUTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE MBAPPE (0-1). Sur une excellente passe de Dembélé entre les lignes, Mbappé provoque avec des feintes le défenseur Zubeldia et tente une frappe enroulée dans un angle assez fermé qui trompe Remiro. C’est parfaitement mené par le PSG qui confirme le bon début de rencontre des Rouge & Bleu.

17′ Le match est interrompu car le filet de Remiro est abîmé suite à la frappe de Mbappé.

19′ Le match reprend.

23′ Le contre-pressing des Parisiens est excellent depuis le début du match. Les Txuri-urdin n’arrivent pas à sortir la balle.

28′ Carton jaune pour Nuno Mendes. Surpris par une mauvaise passe de Dembélé, le Portugais stoppe irrégulièrement Kubo qui partait en contre.

29′ MBAPPE PROCHE DU DOUBLÉ. Après un excellent pressing de Zaïre-Emery, le ballon arrive sur Barcola sur le côté droit. L’ailier centre en direction de Mbappé qui frappe en première intention mais Remiro détourne la tentative du Français du pied.

32′ Un peu plus de déchet technique pour les Parisiens depuis quelques minutes à l’image d’Ousmane Dembélé qui perd des ballons faciles.

37′ Le PSG est dans un temps faible depuis quelques minutes et les Basques tentent de mener des offensives mais la charnière centrale tient bien à l’image de Beraldo qui dégage un ballon de la tête.

41′ Carton jaune pour Hakimi après une semelle à retardement sur Galan. Le Marocain sera suspendu pour l’éventuel match aller des quarts de finale.

42′ Quel superbe tacle défensif de Lucas Beraldo. Le Brésilien est très solide et adroit dans ses relances.

45′ Kubo tente sa chance de loin mais ça fuit le cadre de Donnarumma.

45′ Quatre minutes de temps additionnel.

45’+4 Carton jaune pour Ousmane Dembélé après une faute sur Traoré.

45’+4 C’est la pause à Anoeta. Très sérieux et pas mis en danger par la Real Sociedad, le PSG regagne les vestiaires avec l’avantage au score grâce à une réalisation de Kylian Mbappé.

46′ La seconde période débute. Un changement du côté du PSG avec la sortie de Barcola et l’entrée de Lee Kang-In.

52′ Les Parisiens continuent sur le même rythme en faisant une belle conservation de balle.

54′ Carton jaune pour Zubeldia après une semelle sur le pied de Dembélé.

54′ BUTTTTTTTT POUR LE PSG et LE DOUBLÉ POUR MBAPPE (0-2). Quelle sortie de balle et conservation de la part des Parisiens. Après une excellente relance de Beraldo, Lee sert rapidement Mbappé dans la profondeur. Le Français se présente face à Remiro et ferme son pied pour tromper le portier espagnol. Quelle maîtrise technique des Parisiens.

61′ Deuxième changement au PSG. Mukiele remplace Nuno Mendes.

62′ Avec ce changement, Lucas Hernandez reprend le couloir gauche et Mukiele est aligné dans l’axe aux côtés de Beraldo.

63′ Barrenetxea pensait réduire l’écart mais il est signalé en position de hors-jeu.

65′ Dans la foulée, Oyarzabal était proche de reprendre un centre de Barrenetxea.

68′ Lancé sur son côté droit, Hakimi progresse balle au pied et tente sa chance, mais Remiro s’interpose.

75′ Le PSG est dans un temps faible. Beaucoup d’erreurs techniques depuis plusieurs minutes.

77′ Changement au PSG. Ugarte prend la place de Ruiz.

78′ Excellente parade de Donnarumma sur une frappe à bout portant de Turrientes.

82′ Double changement au PSG. Dembélé et Hakimi cèdent leur place à Kolo Muani et Soler.

83′ Avec ces changements, Zaïre-Emery occupera le couloir droit de la défense.

88′ La Real Sociedad proche de la réduction de l’écart. Après une perte de balle de Lucas Hernandez, Olasagasti tente sa chance mais sa frappe est détournée par le dos de Mukiele et est proche de tromper Donnarumma.

89′ Réduction de l’écart de la Real Sociedad (1-2). Après un cafouillage devant la surface, Merino trompe la défense parisienne d’une reprise de volée.

90′ Trois minutes de temps additionnel.

90’+2 Vitinha manque le but du 1-3. Remiro s’interpose sur la frappe du Portugais, bien servi par Mbappé.

Feuille de match Real Sociedad / PSG

Huitième de finale retour de Ligue des champions – Stade : Anoeta – Horaire : 21 heures – Diffuseurs : Canal Plus Foot et RMC Sport 1 – Arbitre principal : Michael Oliver – Arbitres assistants : Stuart Burt et Daniel Cook – Quatrième arbitre : Robert Jones – VAR : Stuart Attwell et David Coote – But : Mbappé (15′, 54′) – Cartons : Nuno Mendes (28′), Hakimi (41′), Kubo (42′), Dembélé (45’+4), Zubeldia (53′)