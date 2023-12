Ce mercredi soir, le PSG disputait son dernier match de l’année face au FC Metz, à l’occasion de la 17e journée de Ligue 1. Et les Rouge & Bleu se sont imposés, notamment grâce à un doublé de Kylian Mbappé.

Pour finir au mieux son année 2023, le PSG avait à coeur d’offrir un beau spectacle à son public. Après son match nul face au LOSC (1-2), le leader du championnat avait pour objectif de renouer avec la victoire face au FC Metz ce mercredi soir. Privé de certains joueurs, Luis Enrique avait réservé de nombreuses surprises dans son onze de départ.

Dans un premier acte marqué par une faible intensité et un déchet technique assez élevé, les Parisiens ont longtemps buté sur la défense très basse du FC Metz. La première occasion est venue d’un cafouillage dans la surface des Grenats et Vitinha a vu sa frappe être contrée devant le but par Matthieu Udol (9′). Par la suite, plus rien d’intéressant dans ces 45 premières minutes mis à part un Danilo Pereira qui était proche de marquer contre son camp (23′). Avec 80% de possession de balle à la mi-temps, les Rouge & Bleu ne se sont pas montrés dangereux et ont manqué cruellement de créativité.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le FC Metz. Bon match à tous !!!

5′ Pour l’instant, le PSG fait tourner le ballon dans le camp adverse sans trouver de faille dans le bloc très bas des Grenats.

9′ Première occasion pour le PSG. Après un échange entre Barcola, Mbappé et Lee sur le côté, Kolo Muani est trouvé dans la surface sur un centre. Après un cafouillage des Messins, le ballon revient sur Vitinha mais la frappe du Portugais est sauvée devant le but par Udol.

13′ Lancé dans la profondeur par Lee, Mbappé élimine Oukidja et tombe au sol. Pas de penalty pour la star parisienne, qui était signalée en position de hors-jeu.

18′ Sur une récupération très haute dans la surface de Lee. Barcola sert Kolo Muani dans la surface mais ça file derrière l’international français.

23′ Danilo était proche d’un but contre son camp avec une tête sur le poteau de Donnarumma.

24′ Contact entre Kolo Muani et un défenseur messin dans la surface. Pas de penalty…

30′ Après 30 minutes de jeu, le PSG tente encore de trouver la faille dans la défense du FC Metz.

40′ Possession stérile des Parisiens, aucun danger sur le but des Messins. L’ennui est total depuis le début de la rencontre.

45′ Une minute de temps additionnel.

45’+1 C’est la pause au Parc des Princes avec ce score nul et vierge (0-0). Avec une possession de balle stérile et peu d’occasions de but, les Parisiens regagnent les vestiaires sans avoir rien montré dans ce premier acte.

45′ C’est la reprise au Parc. Pas de changement des deux côtés.

49′ BUTTTTTTTTTT POUR LE PSG (1-0). Sur un centre bien travaillé de Lee sur le côté droit. Vitinha s’est bien projeté et trompe du plat du pied droit Oukidja. Le 5e but en Ligue 1 du Portugais depuis le début de saison.

54′ Nouveau centre de Lee Kang-In, cette fois-ci en direction de Kolo Muani. La tête du Français passe cependant au-dessus.

60′ BUTTTTTTT POUR LE PSG (2-0). À l’angle de la surface, Mbappé arme une frappe enroulée qui trouve la lucarne gauche des buts d’Oukidja. Quelle merveille du Français pour fêter ses 25 ans.

64′ Changement au PSG. Skriniar cède sa place à Lucas Hernandez.

68′ Nouveau changement. Kolo Muani est remplacé par Asensio.

70′ Encore une belle défense de Danilo pour repousser une offensive messine.

71′ Van Den Kerkhof fait un centre-tir et Donnarumma détourne en corner.

72′ Réduction de l’écart du FC Metz (2-1). Sur un corner, Udol prend le meilleur dans les airs et trompe à l’aide du poteau Donnarumma. Un nouveau but concédé par les Parisiens sur coup de pied arrêté…

79′ Sur une contre-attaque rapide des Parisiens, Lee Kang-In était proche de reprendre un ballon de Mbappé au second poteau mais Camara revient bien et concède un corner… qui ne donnera rien.

83′ BUTTTTTTTT POUR LE PSG (3-1) ET DOUBLE POUR MBAPPE. Sur une passe en retrait mal ajustée par Nduquidi, Mbappé en profite pour éliminer Oukidja et marquer dans le but vide.

89′ Ce sera une grande première pour Ethan Mbappé qui va rentrer dans ces dernières minutes.

90′ Triple changement pour le PSG. Barcola, Ugarte et Lee cèdent leur place à Soler, Ethan Mbappé et Gonçalo Ramos.

90′ Cinq minutes de temps additionnel.

90’+1 Ethan Mbappé acclamé par le Parc des Princes pour ses premiers ballons.

90’+5 Après une belle séquence de jeu des Parisiens, Gonçalo Ramos manque sa frappe dans la surface.

90’+5 C’est terminé au Parc des Princes. Dans une seconde période d’un meilleur niveau, le PSG termine son année 2023 par une victoire face au FC Metz (3-1) grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé.

Feuille de match PSG / FC Metz

17e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Canal Plus Sport – Arbitre principal : Ruddy Buquet – Arbitres assistants : Guillaume Débart et Julien Pacelli – Quatrième arbitre : Olivier Thual – VAR : Yohann Rouinsard et Stéphane Bré – Buts : Vitinha (49′), Mbappé (60′, 83′), Udol (72′) – Carton : Hérelle (32′).