C’est une année civile très particulière qui s’achève ce soir pour le PSG. L’année des 50 ans du club aura été celle d’une terrible pandémie qui a tout chamboulé. Les trois quarts de 2020 ont vu le public écarté, les célébrations annulées, la ferveur mise entre parenthèses. Logique. Les priorités, les enjeux, les inquiétudes étaient sanitaires. C’est donc coupé de ses fans que le PSG a tout gagné en France, et est allé pour la première fois en finale de l’UEFA Champions League.

Depuis le Final 8, l’équipe tire la langue, les joueurs sont sur le terrain tous les trois jours quand ils ne sont pas à l’infirmerie. Donner un dernier coup de collier pour prendre trois points importants, c’est ce que devront faire les joueurs du PSG encore aptes ce mercredi 23 décembre 2020, contre le Racing Strasbourg, au Parc des Princes, à huis clos, dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1. Dix défections chez les Rouge & Bleu pour ce dernier rendez-vous de 2020 : Neymar (cheville), Mauro Icardi (adducteurs), Presnel Kimpembe (adducteurs), Pablo Sarabia (ischio-jambiers), Leandro Paredes (hanche), Alessandro Florenzi (cheville), Layvin Kurzawa (cuisse), Abdou Diallo (ischio-jambiers), Danilo Pereira (ischio-jambiers), Juan Bernat (genou). On peut donc affirmer sans parti pris que le PSG est très handicapé à l’heure de jouer le 16e de la L1. Malgré des douleurs aux adducteurs, Kylian Mbappé est bien dans le onze de départ du PSG. Le numéro 7 parisien est associé à Angel Di Maria en attaque dans un 5-3-2 reconduit par Thomas Tuchel malgré la disette de défenseurs. Moise Kean, qui a enchaîné trois titularisations consécutives, est sur le banc. Marquinhos, Thilo Kehrer et Mitchel Bakker forment la défense. Colin Dagba (à gauche) et Thimotée Pembélé (à droite)sont sur les flancs de l’équipe. Dans l’entrejeu, on trouve Ander Herrera, Marco Verratti et Rafinha.

Le fil du match

Le RC Strasbourg gare le bus devant la cage de Kawashima. Paris prend le ballon. Et le mur alsacien cède à la 18e minute grâce à un but de Thimothée Pembélé ! Le titi du PSG pousse dans les filets une frappe de Di Maria repoussée par le Nippon. C’est ensuite une immense passe à dix, Simakan sauvant son équipe à quelques reprises sur des tacles décisifs. 1-0 à la pause. En seconde période, l’intensité et le rythme baisse. On ne voit pas d’occasions. A la 80e minute, Diallo et Mitrovic se trompent, Di Maria en profite pour servir Mbappé qui pousse la balle dans la cage alsacienne (2-0). A la 88e minute, Gana Gueye lance une mine pour le 3-0. Puis 4-0 à la 91e minute, Moise Kean profitant d’un Racing qui lâche. Trois points pour le PSG. Il le fallait car Lyon a battu Nantes (3-0) et Lille s’est imposé 3-2 à Montpellier. Marseille a perdu à Angers (2-1).

Feuille de match du PSG / Racing Strasbourg : 4-0 (1-0)

17e journée de Ligue 1 Uber Eats – Mercredi 23 décembre 2020 à 21 heures au Parc des Princes (Paris) – Diffuseur : Canal Plus – Arbitre : Miguelgorry – VAR : Lesage et Thual – Buts : Pembélé (18e), Mbappé (80e), Gueye (88e), Kean (91e)