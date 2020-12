PSG / Istanbul Başakşehir, le jour d’après. Parisiens et Stambouliotes, après l’épisode Sebastian Coltescu, vont rejouer à 18h55 au Parc des Princes et reprendre le match à 0-0, là où il avait été laissé après treize minutes de jeu mardi soir. Un nouveau corps arbitral va officier. Et Pierre Achille Webo sera bien sur le banc. Avant le coup d’envoi, le PSG et Istanbul Başakşehir vont marquer le coup avec un tee-shirt commun sur lequel on lira “No to racism” avec les deux logos de clubs. Une banderole de ce type est aussi en tribune. Dans le Virage Auteuil, on peut trouver deux autres banderoles avec “Soutien à M. Webo. Fiers des joueurs. Against racism” et “Paris uni contre le racisme”. Enfin, tous les acteurs du match seront réunis dans le rond central avec le tee-shirt dédié avant de rejouer au football. De son côté, le journaliste de RMC Sport, Loïc Tanzi, rapporte que l’ensemble des joueurs mettront un genou à terre avant le coup d’envoi du match. Sinon, il y a bien un enjeu sportif. Le PSG – qualifié grâce à la victoire 3-2 du RB Leipzig contre Manchester United – va tenter de gagner pour finir premier du groupe H.

Feuille de match du PSG / Istanbul Basaksehir

Mardi 8 décembre 2020 à 21 heures au Parc des Princes (Paris) – 6e journée du groupe H de l’UEFA Champions League – Diffuseurs : RMC Sport 1 et Téléfoot – Arbitre : Danny Makkelie (NED) – VAR : Marco Di Bello (ITA) et Maurizio Mariani (ITA) – Avertissements : Tekdemir (10e), Rafael (12e)