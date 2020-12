“Pas de blague” titrait le journal Le Parisien ce matin. Chacun le sait ici, avec le PSG tout est possible. C’est pourquoi même si le finaliste de la dernière Champions League est en position très favorable avant d’affronter, au Parc des Princes, Istanbul BB, il ne sera en huitième de finale de la saison en cours qu’avec un nul ou une victoire, une défaite pouvant permettre de passer en fonction du résultat entre Leipzig et Manchester United. Au delà de la qualification, le PSG est aussi maitre de son destin en ce qui concerne la première place du groupe H. Trois points donnant à coup sûr le premier rang. Pour réussir ce rendez-vous, Thomas Tuchel a choisi une formule originale avec une association Neymar-Mbappé en attaque et un duo technique Verratti-Rafinha en soutien. On peut donc supposer que le PSG veut accaparer la balle et jouer très haut.

Feuille de match du PSG / Istanbul Basaksehir

Mardi 8 décembre 2020 à 21 heures au Parc des Princes (Paris) – 6e journée du groupe H de l’UEFA Champions League – Diffuseurs : RMC Sport 1 et Téléfoot – Arbitre : Ovidiu Haţegan (ROU) – VAR : Marco Di Bello (ITA) et Maurizio Mariani (ITA)