Direct – PSG / OGC Nice : 2-1

Quatrième maillot Jordan et flocage en mandarin pour la nouvelle année chinoise, le PSG est dans une version originale ce samedi contre l’OGC Nice. Trois jours avant le rendez-vous de Barcelone, Paris se doit de prendre trois points pour combler provisoirement l’écart qui le sépare de la tête de la Ligue 1. Pour y parvenir, Mauricio Pochettino mise sur une formule offensive qui permettra aussi de faire jouer la concurrence interne face au 4-3-3 azuréen. Moise Kean, Julian Draxler, Kylian Mbappé et Mauro Icardi débutent dans une animation en 4-2-3-1. En défense, Thilo Kehrer glisse à droite, Layvin Kurzawa revient à gauche. La charnière-type Marquinhos-Kimpembe est bien là, comme Keylor Navas dans la cage. Dans l’entrejeu enfin, le duo Paredes-Gueye va pouvoir s’accorder.

Fil du match

La première occasion (22′) est la bonne. Kean décale Kehrer à droite, son centre tendu est taclé par Icardi. La balle percute de poteau niçois et Draxler est le premier derrière pour reprendre (1-0). Le PSG manque le break, Mbappé ne parvenant pas à convertir une passe de l’extérieur de Leo Paredes (39′). L’Argentin étant par ailleurs omniprésent et très précieux dans ses passes verticales. 1-0, c’est le score à la pause. Le PSG reprend en 4-4-2. Et Marquinhos se loupe sur une relance (50′), Rony Lopes en profite en frappant fort (1-1). A l’heure de jeu, le PSG – en souffrance – n’est pas loin de la correctionnelle avec une frappe de Gouiri un peu touchée par Navas qui fracasse la barre. Dans la foulée, c’est Benitez qui boxe une frappe flottante de Kean. A la 76e minute, Paris passe devant. Un centre de Mbappé est remisé par Icardi sur la tête de Kean (2-1). Le match reste intense jusqu’à son terme. Victoire 2-1 du PSG contre une bonne équipe niçoise, joueuse. Trois points précieux et pas de blessé !

Feuille de match du PSG/OGCN

Samedi 13 février 2021 à 17 heures au Parc des Princes | 25e journée de Ligue 1 Uber Eats |Arbitre : Pignard | VAR : Delerue et Bré | Diffuseur : Canal Plus | Avertissements : Mbappé (87e), Herrera (89e) | Buts : Draxler (22e), Lopes (50e), Kean (76e)