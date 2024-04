Ce dimanche après-midi, (16h sur DAZN), le Paris Saint-Germain féminin reçoit l’Olympique Lyonnais pour le match retour de demi-finale de l’UEFA Women’s Champions League. Défaites au match aller (3-2) dans le money time de la rencontre, les Parisiennes ne sont qu’à un petit but de rattraper leur rivale et gardent espoir de décrocher une place en finale.

Ne pas flancher ! Après avoir mené de deux longueurs pendant 80 minutes au match aller, le PSG Féminin s’était finalement incliné 3 buts à 2 au match aller. Place donc au match retour pour les Parisiennes qui auront les armes pour rattraper le score et, cette fois-ci, le tenir ! Face à elles, une équipe lyonnaise adepte de ces grands rendez-vous européens, avec leur 8 Ligue des Champions glanées depuis 2011.

Les ONZES :

PSG : Picaud – Le Guilly, Gaetino, De Almeida, Karchaoui – Geyoro (c), Groenen, Samoura – Baltimore, Katoto, Chawinga.

📜 La voici ! La compo' de nos Parisiennes pour cette demi-finale retour ! #PSGOL I #UWCL pic.twitter.com/wO6DAzm1yi — PSG Féminines (@PSG_Feminines) April 28, 2024 X : @PSG_Feminines

LYON : Endler – Bacha, Renard (c), Gilles, Carpenter – Van de Donk, Egurrola, Horan – Cascarino, Dumornay, Diani.

Pas moins de 30.000 billets ont été vendus pour la rencontre de ce soir. Le Parc des Princes ne battra donc pas son record d’affluence pour la section féminine du PSG. En avril 2022, le stade de la Porte d’Auteuil avait réuni 43 254 spectateurs, c’était aussi une rencontre entre le Paris et Lyon, en demi-finale de Ligue des Champions là encore.

PSG-Lyon : Zaïre-Emery et Al-Khelaïfi au Parc des Princes pour encourager les féminines en Ligue des champions

➡️ https://t.co/1sIqzwq6Pf pic.twitter.com/3wS96f1csL — Le Parisien | sport (@leparisiensport) April 28, 2024

Le fil du match :

L’hymne de l’UEFA Women’s Champions League retentit, la pression monte !

0′: C’est parti, tous derrière nos féminines. Qu’un seul but à rattraper ! Les Lyonnaises donnent le coup d’envoi.

1′: C’est tendu aux abords de la surface parisienne, Diani se montre pressante. Premier corner de la partie en faveur des Lyonnaises.

2′: Ouverture du score par Selma Bacha. 1-0 pour Lyon et 4 buts à 2 en score cumulé, ça commence mal…

8′: Paris n’y est pas, les passes ne trouve pas preneuse et les Lyonnaises semblent avoir pris en main le match.

10′: Il y a du mieux, les Rouge et Bleu ont le pied sur le ballon mais la défense adverse est solide. Paris n’est pas dangereux.

12′: Après un beau mouvement entre Karchaoui et Chawinga, aux abords de la surface lyonnaise, le ballon est perdu mais Paris montre de belles choses, de quoi redonner espoir !

14′: Grosse faute de Carpenter, qui lui vaut un carton jaune. Coup franc intéressant pour les Parisiennes aux 25m. Belle occasion avec Chawinga trouvée dans la profondeur, son centre est dévié en corner.

18′: Corner pour Lyon, le 2e de la partie en faveur des Rhodaniennes. Paris parvient à récupérer la possession.

20′: Corner pour Paris cette-fois, obtenu après une bonne percée de Chawinga, encore elle. Tiré par Karchaoui, le ballon a trouve la tête de Le Guilly, malheureusement il est fuyant.

23′: Karchaoui a voulu s’essayer à la volée après une frappe contrée de Baltimore, son ballon ne trouve que le dessus du but de l’ancienne parisienne, Endler.

26′: Kadidiatou Diani a bien failli faire le break sur une belle frappe du pied droit. Picaud était attentive.

28′: Alors qu’un deux contre un se jouait dans la surface de Picaud, Jackie Groenen a effectué un retour de prestige, empêchant Horan de frapper !

34′: Thiniba Samoura manque sa frappe. Paris n’a pas encore trouvé le chemin du cadre ce qui profite aux lyonnaises qui contrent et inquiètent, elle, Picaud.

36′: Jocelyn Prêcheur donne ses consignes aux Parisiennes pendant une interruption du jeu. Quatre Rouge et Bleu sont parties s’échauffer également.

39′: Le Parc donne beaucoup de voix, les Parisiennes semblent le ressentir puisqu’elles se montrent assez offensives et occupent la partie de terrain adverse.

41′: BUUUUT POUR PARIS !!! Thabita Chawinga aligne une frappe croisée magnifique qui trompe Endler ! Plus qu’un petit but d’écart au score cumulé !

43′: Magnifique parade de Picaud devant Diani ! Chawinga part en contre et trouve Karchaoui, mais le ballon passe au dessus, Paris a repris confiance !

45′: 2 minutes de temps additionnel !

45’+2 : Fin de la première période. 1 but partout et un score cumulé de 3-4 en faveur des Lyonnaise. Paris à la place pour égalise en 2e mi-temps mais doit tenir !

46′: C’est reparti dans ce match ! Katoto donne le coup d’envoi de cette deuxième mi-temps.

48′: Groenen se retrouve à terre après un contact.

52′: Grosse fraueyr devant la cage de Picaud, Dumornay s’est retrouvée en 1 contre 1 mais c’était sans compter sur la vigilance de la gardienne Rouge et Bleu. Sur con contre favorable Horan reprend mais manque la cible.

53′: Ca part tout de suite en contre pour Paris ! Chawinga et Katoto se retrouvent devant la défense lyonnaise, la numéro 9 donne à Karchaoui mais celle-ci manque son centre.

56′: Chawinga fait beaucoup de mal aux Rhodaniennes ! la Malawite provoque une faute et donc un carton jaune pour Ellie Carpenter. Carton de sortie aussi pour Karchaoui qui conteste la décision arbitrale.

60′: Encore une belle frayeur dans la surface parisienne. Diani a mystifiée Gaetino avant d’adresser un centre à ras-de-terre. Ce dernier ne trouve personne et le ballon est envoyé en corner.

63′: Corner pour Paris ! Frappé par Baltimore, le ballon retombe sur Geyoro qui aligne une frappe, captée par Endler.

66′: Horan, encore elle, pas loin de redonner l’avantage à Lyon après une sortie hasardeuse de Picaud. La gardienne française est en feu et se rattrape bien sur une frappe splendide de Dumornay ! Ca tient !

73′: Il reste un peu plus d’un quart d’heure et il reste encore du temps pour aller chercher ce but si important ! Malgré de bonnes intentions, le rideau lyonnais s’est fermée, Paris n’arrive plus à se montrer dangereux.

75′: Jade Le Guilly sort et laisse sa place à Amalie Vangsgaard.

77′: Le jeu va d’un but à l’autre, les deux équipes peuvent craquer à n’importe quel moment…

80′: Il reste désormais 10 minutes, Paris doit encore marquer pour accrocher les prolongations.

81′: But pour Lyon … Après un superbe mouvement entre Dumornay et Becho. 2-1 pour l’OL, les espoirs parisiens sont très minces.

83′: Entrée en jeu de Korbin Albert et Lieke Martens, sortie de Jackie Groenen et Sandy Baltimore.

85′: Paris a craqué dans les derniers instants de la rencontre, sur le même schéma qu’au match aller. Les Lyonnaises, elles, ont su concrétiser leur occasion. Le match semble plié.

86′: Amalie Vangsgaard, excentrée, tente une frappe. Pas assez appuyée, celle-ci finit directement dans les gants d’Endler.

88′: Paris tente mais n’y parvient pas, le bloc Lyonnais est trop bien aligné. Malgré cela les joueuses de la capitale trouvent une brèche. Karchaoui se retrouve seule face à Endler mais manque sa frappe, contrée in-extremis par une défenseure lyonnaise.

90′: 7 minutes de temps additionnel ! Alors peut-être ?!?

90’+2: Coup franc aux 20m obtenu par Karchaoui ! Endler s’est chargé de dégager le ballon loin en corner. Ca ne passe vraiment pas pour les Parisiennes.

90’+4′: Lyon temporise, laisse les ballons filer en touche, à l’expérience…

90’+5: Vangsgaard centre, mais aucune tête pour rattraper son ballon.

90’+6: Dumonrnay, seule en contre, a su temporiser avant d’aligner une frappe enroulée du droit. Celle-ci passe au dessus de la barre.











Pour patienter avant le coup d’envoi de la rencontre, voici le nouveau TALK CS avant BVB/PSG mercredi prochain : Le PSG prêt à écrire l’HISTOIRE à Dortmund ?! ANALYSE et PRONOS !