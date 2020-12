Dans neuf et douze semaines, le PSG sera opposé au FC Barcelone en 8e de finale de la Ligue des Champions. Dans sa réaction sur le site officiel du club Marquinhos a parlé de Neymar. “L’équipe a beaucoup changé chez nous, nous avons plus de maturité, le contexte sera forcément très différent. Neymar nous avait fait mal à l’époque, maintenant il est avec nous, il a très envie de disputer cette rencontre et nous faire gagner.” Après 2013, 2015, 2017, l’année 2021 sera-t-elle la bonne pour le PSG contre le Barça ? Avec un grand Neymar, Nabil Djellit répond déjà oui.

“Déjà psychologiquement, ça change, puisque que c’est Neymar qui avait été l’acteur de cette remontada, même si c’est Messi qui avait été porté aux nues. Le fait de savoir que celui qui vous avait fait mal est maintenant de votre côté, ça change la donne”, a commenté le journaliste de France Football lors de l’EDS. “Je suis désolé, je vais être direct, je ne pense pas que Barcelone soit une ambulance. Dans deux mois on verra certainement une équipe plus rigoureuse. Mais si Neymar retrouve son niveau, c’est le meilleur joueur de la planète sur la séquence. Avoir un tel joueur, oui ça peut vous régler beaucoup de problèmes. Je vais faire du Mbappé à Manchester : ce n’est pas au PSG d’avoir peur. L’équipe qui est la plus en difficulté avec une vedette dont on ne connait pas l’avenir, c’est Barcelone. Ils ont un traumatisme très récent, un 8-2 !! Vous imaginez ?! Vous pensiez qu’un jour le Barça allait prendre huit buts en Ligue des champions et en mondovision ? Moi, je ne l’aurais pas cru. Vous parlez de problèmes défensifs au PSG, mais au Barça c’est portes ouvertes ! Même Ter Stegen est contaminé. Donc, moi je pense que si Neymar est en grande forme, c’est un poison pour une telle défense. Et puis franchement, Neymar, il répond présent sur les gros matches. La pression glisse sur lui. Pour moi, il fait partie des plus impressionnants.”