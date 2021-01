Leonardo l’avait déjà évoqué. Le directeur sportif l’a redit lors du grand entretien accordé à France Football. Le PSG n’est pas assez considéré en France. Et surtout son actionnaire.

“Je continue de penser que les gens ne sont pas toujours très reconnaissants vis-à-vis de cet engagement. Regardez quelques secondes ce que le PSG de QSI a fait pour la Ligue 1. Pastore, Ancelotti, Thiago Silva, Ibrahimovic, Beckham, Cavani, Neymar, Mbappé, Marquinhos, Verratti, Di Maria, Icardi, Navas… Ils sont tous venus dans le Championnat de France grâce à qui ? On peut arrêter de parler sans arrêt d’argent pour apprécier, un peu, tout le travail et l’engagement réalisés en faveur du PSG, bien sûr, mais aussi de l’image et de la réputation du football français à l’étranger ? On peut penser au jour où le Qatar, fatigué par toutes ces histoires, déciderait de partir ?” Leonardo – France Football du 19 janvier 2021

Alors, est-on ingrat en France avec le PSG ? Oui, a répondu le journaliste Nabil Djellit lors de l’EDS. ” Je sais que pour beaucoup c’est démago de répondre oui. On a le droit de critiquer le PSG mais pas de banaliser ce que fait le Paris Saint-Germain. Depuis que les Qatariens sont arrivés, on a des stars incroyables. C’est du jamais vu à l’échelle de la Ligue 1. Si on parle du championnat de France à l’étranger, c’est parce qu’on parle du PSG. Si on parle plus de L1 que de la Juventus ou de City à Barcelone, c’est grâce au PSG. Si le coefficient français à l’UEFA est à peu près potable, c’est grâce au Paris SG. Il y a aussi la fiscalité, cet argent qui rentre dans les caisses de l’état français. Donc oui, je pense qu’on est un peu ingrat avec le PSG ! Et le Qatar pour qui il y a une défiance depuis le départ. Bien plus que pour d’autres fonds venus de l’étranger.“